Ανεμπόδιστη η παγίδευση πουλιών

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Εύλογα ερωτήματα δημιουργούνται για την ικανότητα των αρχών να πατάξουν την οργανωμένη παγίδευση πουλιών σύμφωνα με ανακοίνωση του Πτηνολογικού Συνδέσμου Κύπρου.

Όπως σημειώνεται, σε συγκεκριμένο σημείο παγίδευσης πουλιών συνεχίζεται η παράνομη δραστηριότητα ανεμπόδιστα, παρά τις συνεχείς καταγγελίες. Παρόλο που υπήρξαν κάποιες ενέργειες επιβολής του νόμου, επισημαίνεται ότι ήταν σε περιορισμένη κλίμακας και καθόλου αποτρεπτικές. Η Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της βίντεο, στο οποίο φαίνονται στημένα τουλάχιστον οκτώ δίχτυα και οι παγιδευτές ρίχνουν πέτρες στους θάμνους για να οδηγήσουν τα πουλιά στα δίχτυα. Αναφέρεται ότι έγινε αμέσως καταγγελία στις αρχές, οι οποίες ενημέρωσαν ότι θα επισκέπτονταν το σημείο την επόμενη μέρα, ενώ όταν πήγαν για έλεγχο δεν βρήκαν τίποτα. Λίγες μέρες αργότερα, όταν η επιτροπή κατά της σφαγής πτηνών (CABS) έσπευσε στην περιοχή για έλεγχο, διαπίστωσε ότι η παράνομη δράση ήταν σε εξέλιξη. Οι αρχές, σημειώνεται, αφού πήγαν ξανά στην περιοχή, εξέδωσαν πρόστιμο για μόνο ένα δίχτυ και ένα παγιδευμένο πουλί, γεγονός που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Όπως διαφαίνεται, και σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πτηνολογικού Συνδέσμου, πρόκειται για καθημερινή επιχείρηση παγίδευσης μεγάλης κλίμακας, εκτός των ημερών που οι αρχές επισκέπτονται την περιοχή. Ο σύνδεσμος εκφράζει τον προβληματισμό του μέσα από το ερώτημα: Αν και τα επίπεδα παγίδευσης έχουν μειωθεί, πώς γίνεται τέτοιες περιπτώσεις μεγάλης κλίμακας παγίδευσης να γλιστρούν μέσα από τα χέρια των αρχών;