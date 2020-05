Ανακοίνωση με αφορμή τις δηλώσεις ΥΠΕΣ για την συγκέντρωση αλληλεγγύης στο Πουρνάρα

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Κοινή ανακοίνωση με αφορμή τις δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών σχετικά με τη συγκέντρωση αλληλεγγύης στο κέντρο κράτησης Πουρνάρας εξέδωσαν οκτώ οργανώσεις, μέλη των οποίων συμμετείχαν στη συγκέντρωση.

Η ανακοίνωση του υπουργείου εσωτερικών για την προχτεσινή (24.05.20) μη-συγκρουσιακή συγκέντρωση αλληλεγγύης στο κέντρο κράτησης Πουρνάρας πρέπει να προβληματίσει. Είναι ενδεικτική μιας προσπάθειας απονομιμοποίησης και στοχοποίησης κάθε μορφής πολιτικού αντίλογου που αντιστέκεται στους κρατικούς σχεδιασμούς. Θυμίζουμε ενδεικτικά την επίθεση κράτους και ΜΜΕ εναντίον διαδηλωτών στο οδόφραγμα της Λήδρας πριν από μερικούς μήνες και την εντολή να παραταχθούν στρατιώτες απέναντί τους. Ο εσωτερικός εχθρός που επιλέγει η κυβέρνηση ετούτη τη φορά βρίσκεται στο πρόσωπο των μεταναστών/ριων.

Οι φωνές των κρατούμενων που διαμαρτύρονται εδώ και εβδομάδες για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης και την συνέχιση της κράτησης τους ακόμα και μετά την άρση των περιορισμών μετακίνησης δεν λαμβάνονται υπόψη από τα περισσότερα ΜΜΕ, που περιορίζονται στο να αναπαράγουν τις κυβερνητικές δηλώσεις. Η βιαιότητα της «υπερπροσπάθειας» του υπουργείου και ο εκβιασμός ως μέσο «εντατικοποίησης των επιστροφών στις χώρες καταγωγής» φανερώνονται σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου ανακοινώνεται στους κρατούμενους ως εναλλακτική στον ακαθόριστου χρόνου εγκλεισμό τους στο κέντρο κράτησης, η δήλωση για «εθελοντική επιστροφή». Σε άλλο βίντεο γυρισμένο μέσα στο κέντρο την περασμένη Κυριακή, κρατούμενοι αναφέρουν πως συνελήφθησαν είτε από τους χώρους διαμονής τους είτε από τον δρόμο, και μεταφέρθηκαν στην Πουρνάρα χωρίς να τους επιτραπεί η μεταφορά άλλων ρούχων ή προσωπικών αντικειμένων, με παραπλανητικές «εξηγήσεις» από αστυνομικούς οι οποίοι σε κάποιες περιπτώσεις υποστήριζαν πως ήταν κάτι προσωρινό μέχρι να εξεταστεί η εγκυρότητα των συμβολαίων διαμονής τους. Όσο για τους ισχυρισμούς περί σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα, η σχεδόν καθημερινή βίαιη αστυνομική καταστολή ειρηνικών διαμαρτυριών από μετανάστες/ριες εντός του κέντρου κράτησης θα λέγαμε πως υποδεικνύει ακριβώς το αντίθετο.

Είναι πλέον προφανές τους τελευταίους μήνες πως το κράτος δεν χάνει ευκαιρία για να εντείνει την επίθεσή του ενάντια σε μετανάστες/ριες, και χρησιμοποιεί την κρίση του κορωνοϊού για να δημιουργήσει αίσθημα εθνικής ενότητας απέναντι σε ορατούς και αόρατους εχθρούς, προχωρώντας με τα σχέδια μιας νέας μεταναστευτικής πολιτικής με κλειστά κέντρα κράτησης και περισσότερες απελάσεις. Είναι ξεκάθαρο επίσης πως το κράτος φοράει το αυταρχικό του προσωπείο σε μια προσπάθεια εσωτερικής αναδιάρθρωσης και άντλησης πολιτικής υπεραξίας από το κοπάδι της ακροδεξιάς. Απέναντι στην κατάσταση εξαίρεσης και τις φυλακές έκτακτης ανάγκης τύπου Πουρνάρα, εμείς θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλάι των μεταναστών/ριων, στηρίζοντας τους αγώνες και διεκδικήσεις τους.

ΑΜΕΣΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΥΡΝΑΡΑ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ

ΑΕΡΙΚΟ στα βουνά του Tροόδους

antifa λευkoşa

Antifa Aradippou

Antifa Oroklini

Αντιφασιστική Συλλογικότητα Δρόμος (Λάρνακα)

Bandiera (Λεμεσός)

Σπιριθκιά (Λεμεσός)

Συσπείρωση Ατάκτων (Λευκωσία)

********************************************************

Collective announcement in response to the minister of interior’s statement on the solidarity demonstration at the Pournara detention center

The statement by the ministry of interior about the recent (24.05.20) non-confrontational demonstration of solidarity at the Pournara detention center is troubling. It is part of an attempt to delegitimise and target any form of political critique that resists the state’s plans. We remember the attack by the state and the media against demonstrators at the Ledra checkpoint a few months ago and the order to deploy soldiers against them. The internal threat that the government has chosen this time is that of migrants.

The voices of the detainees that for weeks have been protesting the awful living conditions and their continued confinement despite the lifing of movement restrictions are not even taken into account by the media, that choose to regurgitate the government’s statements. The violence of the ministry’s “great efforts” and blackmail as a means to “intensify the returns to countries of origins” are revealed in a video released on social media, where detainees are informed that the only alternative to a prolonged confinement is the statement for “voluntary return”. In another video, filmed within the center last Sunday, migrant detainees report that they were arrested either in their places of residence, or from the street, and transported to Pournara without even being allowed to bring other clothes or personal items, with misleading “explanations” by the police that in some cases said that it was only a temporary measure until the validity of their housing contracts was checked. As far as the claims about respecting human rights go, the almost daily violent police repression of peaceful protests by the migrants within the camp seems to indicate the exact opposite.

It is clear that the last few months the state has used every opportunity to intensify its attack against migrants, using the coronavirus crisis to create a feeling of national unity against visible and invisible enemies, proceeding with plans for a new migratory policy with closed detention centres and more deportations. It is clear also that the state is putting on its authoritarian mask in an attempt to recoordinate internally and draw political value from the flock of the far-right. Against the state of exception and the emergency prisons like Pournara, we continue to stand with migrants, supporting their struggles and demands.

IMMEDIATE RELEASE OF THE DETAINEES AT POURNARA

SOLIDARITY WITH MIGRANTS

AERIKO in the mountains of Troodos

antifa λευkoşa

Antifa Aradippou

Antifa Oroklini

Dromos Antifascist Collective (Larnaca)

Bandiera (Limmasol)

Spirithkia (Limassol)

Syspirosi Atakton (Lefkosia)