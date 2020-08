Άλλο ένα βήμα για τη μαρίνα Λάρνακας

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Στα χέρια της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού βρίσκεται πλέον η επένδυση στο λιμάνι και τη μαρίνα της Λάρνακας. Οι δύο εταιρείες, κυπριακών και ισραηλινών συμφερόντων, που ανέλαβαν μετά από διαγωνισμό την ανάπτυξη της περιοχής του λιμένα και της μαρίνας της πόλης, κοινοποίησαν στην ΕΠΑ τη μεταξύ τους συνεργασία για τη δημιουργία της κοινοπραξίας Kition Ocean Holding Ltd που θα αναλάβει το έργο. Μόλις η ΕΠΑ κρίνει πως η συγκέντρωση είναι συμβατή με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά, τότε αναμένεται να πέσουν και οι υπογραφές μεταξύ της κοινοπραξίας και του Υπουργείου Μεταφορών για την ανάπτυξη και διαχείριση του λιμανιού και της μαρίνας.

Η επιτροπή δεν αποκλείεται, πάντως, εγκρίνοντας τη σύμπραξη να επιβάλει και συγκεκριμένους όρους για το θέμα. Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση της ΕΠΑ, οι εταιρείες Prosperity Group CY Ltd και REM International (Cyprus) Ltd με κοινοποίησή τους προς την ίδια γνωστοποίησαν τη δημιουργία της Kition Ocean Holding Ltd, με σκοπό την ανάληψη μακροπρόθεσμου αποκλειστικού δικαιώματος για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη χρηματοδότηση αναπτυξιακών έργων, τη διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση του λιμανιού και της μαρίνας της Λάρνακας, και την εμπορευματοποίηση ακίνητης ιδιοκτησίας στην περιοχή. Η Kition Ocean Holding Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία συστάθηκε από τις εταιρείες Prosperity Group Cy Ltd και REM International (Cyprus) Ltd, ώστε να λειτουργήσει ως όχημα ειδικού σκοπού, για να συνάψει η Kition με την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπό την ιδιότητα του αποδέκτη των παραχωρήσεων (Concessionaire) τη σύμβαση παραχώρησης, με βάση την οποία η Kition θα αναλάβει της δραστηριότητες του έργου. Η Prosperity Group CY Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της ΚΔ και μεταξύ άλλων δραστηριοποιείται στη διεξαγωγή εργασιών ιθύνουσας εταιρείας/ εταιρείας χαρτοφυλακίου (holding company), εταιρείας επενδύσεων και επενδύσεις σε ακίνητη ιδιοκτησία στην Κύπρο μέσω θυγατρικών εταιρειών. Ανήκει στην εταιρεία Alexandrou Corporate Services Ltd. Η REM International (Cyprus) Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της ΚΔ και οι σκοποί για τους οποίους συστάθηκε είναι η λειτουργία της ως ιθύνουσας εταιρείας/ εταιρείας χαρτοφυλακίου (holding company) και, υπό αυτή την ιδιότητα, η κατοχή, εκ μέρους της μητρικής της Eldeman του 50% του κεφαλαίου της Kition.

Επενδύσεις 1 δισ. ευρώ

Οι επενδύσεις στις οποίες θα προβεί η κοινοπραξία για ανάπτυξη της περιοχής φθάνουν σε βάθος 15ετίας το 1 δισ. ευρώ περίπου, όπως ανακοίνωσε και το ίδιο το Υπουργείο Μεταφορών στις αρχές του μήνα με την ολοκλήρωση του σχετικού διαγωνισμού. Το έργο αφορά την ανάπτυξη περιοχής περίπου 510.000μ2 και περιλαμβάνει το λιμάνι, τη μαρίνα και τη μεταξύ τους περιοχή. Οι εργασίες στο λιμάνι περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, επέκταση και αναβάθμιση και την κατασκευή νέου τερματικού σταθμού για κρουαζιέρες, ενώ οι εργασίες στη μαρίνα περιλαμβάνουν επίσης επέκτασή της προκειμένου να μπορεί να εξυπηρετήσει τουλάχιστον 650 σκάφη. Οι εργασίες στην περιοχή (σ.σ. στις Φοινικούδες) περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την κατασκευή κτηρίων για οικιστική, τουριστική και γραφειακή χρήση και χώρων εστίασης και αναψυχής. Σημειώνεται ότι μετά την απόφαση της ΕΠΑ και την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης θα ακολουθήσει μεταβατική περίοδος μέχρι δώδεκα μήνες, μετά από την οποία ο επενδυτής θα αναλάβει το έργο εξ ολοκλήρου.