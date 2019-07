Αλήθεια vs Δυσφήμηση: Η χρήση αντιβιοτικών στα παραγωγικά ζώα στην Κύπρο

15 SHARES Share Tweet Linkedin

Εμπορικό πόλεμο κατά του χαλλουμιού και ασόβαρο δημοσίευμα είδαν αρμόδιοι στην Κύπρο πίσω από την είδηση που μεταδόθηκε πρόσφατα στη Σουηδία, σύμφωνα με την οποία οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι προσεκτικοί με το συγκεκριμένο προϊόν, διότι υπάρχει ενδεχόμενο να περιέχονται σε αυτό μεγάλες ποσότητες αντιβιοτικών. Συγκεκριμένα, αρχές Ιουλίου έγινε γνωστό στην Κύπρο ότι ο μη κυβερνητικός οργανισμός WWF (Woνrld Wildlife Fund/ Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση) εξέδωσε στη Σουηδία ανακοίνωση, στην οποία γινόταν αναφορά στο χαλλούμι και στο ότι εισάγεται από μια χώρα, που βρίσκεται στην κορυφή της λίστας σε σχέση με τη χορήγηση αντιβιοτικών στα παραγωγικά ζώα. Η Anna Richert, εμπειρογνώμονας τροφίμων στο WWF, δήλωσε μάλιστα ότι η χώρα μας τροφοδοτεί τα περισσότερα αντιβιοτικά στα εκτρεφόμενα ζώα στην Ευρώπη και οι άνθρωποι πρέπει να γνωρίζουν ότι υπάρχουν ζητήματα βιωσιμότητας σχετικά με το χαλλούμι. Το WWF -ευρέως και παγκοσμίως γνωστός οργανισμός για τη δράση του- θεωρεί ότι το χαλλούμι μπορεί να μην μπορέσει να συμπεριληφθεί στον οδηγό των καταναλωτών για τα βιώσιμα τρόφιμα που θα εκδοθεί το φθινόπωρο.

Φταίει η… κατοχή

Αμέσως, μόλις έγινε γνωστή η είδηση στην Κύπρο, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη έπεσαν πάνω της και την… έπνιξαν. Μιλώντας στο ΡΙΚ, ο διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλος Πίπης, χαρακτήρισε φαιδρό το δημοσίευμα, υποστηρίζοντας ότι αυτό γίνεται με στόχο οι σουηδικές εταιρείες να πλασάρουν στην αγορά δικά τους προϊόντα, παρόμοια με το χαλλούμι. Πρόσθεσε ότι η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε τα τελευταία τρία χρόνια, με τους Σουηδούς να ζητούν συνεχώς διευκρινίσεις για το χαλούμι και να εκφράζουν ανησυχίες. Παράλληλα, ο υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κώστας Καδής, σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ (5/7/2019) διαβεβαίωσε ότι το χαλλούμι δεν περιέχει οποιαδήποτε επιβλαβή κατάλοιπα για τον άνθρωπο και έκανε λόγο για λάθος παραμέτρους στη φόρμουλα υπολογισμού της χρήσης αντιβιοτικών από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ), που κατατάσσουν την Κύπρο, όπως και άλλες χώρες υψηλά στη χρήση αντιβιοτικών. Μεταξύ άλλων, ο υπουργός ανέφερε ότι αντιβιοτικές ουσίες αγοράζονται από τις ελεύθερες περιοχές και διοχετεύονται στα κατεχόμενα αλλά δεν υπολογίζονται τα ζώα των κατεχομένων (το ανάστροφο δεν συμβαίνει;), με αποτέλεσμα να εμφανίζεται μεγαλύτερη συγκέντρωση στα ζώα στις ελεύθερες περιοχές από αυτή που πραγματικά ισχύει. Είπε, ακόμα, ότι τα αντιβιοτικά στην Κύπρο χρησιμοποιούνται κατά 70% στην εκτροφή χοίρων και πουλερικών και όχι τόσο στα ζώα που σχετίζονται με τη γαλακτοπαραγωγή. Σημείωσε δε, ότι στην έκθεση του οργανισμού, παρουσιάζεται ξεκάθαρα ότι η Κύπρος είναι στις τελευταίες θέσεις όσον αφορά την κατανάλωση αντιβιοτικών κρίσιμης σημασίας που έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση στην υγεία και την ασφάλεια των ανθρώπων (η Κύπρος είναι τρίτη από το τέλος). Η επόμενη έκθεση του EMA, κατέληξε ο κ. Καδής, αναμένεται να δείξει μια ουσιαστική μείωση στη χρήση αντιβιοτικών στην Κύπρο.Υπουργός Γεωργίας και πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Τυροκόμων, Γιώργος Πέτρου, συνδέουν τα όσα μεταδόθηκαν στη Σουηδία με «εκστρατεία με στόχο να πληγεί το κυπριακό χαλλούμι, λόγω του ότι έχει αποκτήσει σημαντική δυναμική ιδιαίτερα στη σουηδική αγορά».Οι εξαγωγείς χαλλουμιού, συμπλήρωσε ο κ. Πέτρου, είναι υποχρεωμένοι να διενεργούν σταθερούς ελέγχους με βάση το πρότυπο HACCP και δεν συμφέρει σε κανέναν να επεξεργαστεί γάλα με αντιβιοτικά.

Πίσω από τις λέξεις

Πάντως, ελάχιστους μήνες προηγουμένως -δηλαδή, πριν τις προαναφερθείσες κατηγορηματικές διαβεβαιώσεις από αρμόδιους και εμπλεκόμενους σε σχέση με τα δημοσιεύματα στη Σουηδία για το χαλλούμι- επισήμως γίνονται κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες παραδοχές για τη χρήση αντιβιοτικών σε παραγωγικά ζώα. Σε απαντήσεις των υπουργών Γεωργίας και Υγείας προς τον πρόεδρο του Κινήματος Οικολόγων- Συνεργασία Πολιτών, Γιώργο Περδίκη, και τον βουλευτή των Οικολόγων, αναπληρωτή πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, Χαράλαμπο Θεοπέμπτου, οι οποίοι τους υπέβαλαν σχετικές ερωτήσεις, γίνεται προσπάθεια αποσύνδεσης της πώλησης αντιβιοτικών με τη χρήση τους. Ερωτηθείς από τον κ. Περδίκη (22/11/2018) για την κατάταξη της Κύπρου ανάμεσα στις πρώτες χώρες παγκοσμίως σε σχέση με τη χρήση αντιβιοτικών φαρμάκων στην κτηνοτροφία και τους «κινδύνους για την υγεία των ανθρώπων, οι οποίοι καταναλώνουν κρέας ή γάλα ή αβγά από τα ζώα ή τα πτηνά που τροφοδοτούνται με υπερβολικές ποσότητες αντιβιοτικών, γεγονός που ήδη έχει σημειωθεί από αντίστοιχες ιατρικές έρευνες», ο υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κώστας Καδής απάντησε, στις 6 Μαρτίου του 2019,ως εξής: «Σύμφωνα με τα δεδομένα των εν λόγω εκθέσεων, η Κύπρος, όπως και οι άλλες μεσογειακές χώρες κατατάσσεται ανάμεσα στις πρώτες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τις πωλήσεις αντιβιοτικών σκευασμάτων. Αυτό καταγράφεται μέσα από το πρόγραμμα ESVAC (σ.σ. Ευρωπαϊκή εποπτεία της κτηνιατρικής αντιμικροβιακής κατανάλωσης) στο οποίο συμμετέχουμε ως Κύπρος και αφορά τα κράτη μέλη. Όσον αφορά το θέμα δημόσιας υγείας, μέσω των εθνικών προγραμμάτων ελέγχου καταλοίπων αντιμικροβιακών ουσιών στα ζωοκομικά προϊόντα, διασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση του κινδύνου εισόδου τέτοιων παραγόντων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης. Τονίζεται πως εφόσον τηρούνται οι χρόνοι αναμονής από την τελευταία χορήγηση αντιβιοτικών, προτού το ζώο ή το γάλα προωθηθεί στην παραγωγή ζωοκομικών προϊόντων, δεν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Συνεπώς ένεκα και μόνο του υψηλού επιπέδου πωλήσεων δεν συνάγεται ότι υπάρχει θέμα δημόσιας υγείας».

Σχέδιο δράσης

Σύμφωνα με τον κ. Καδή, «αναγνωρίζοντας ωστόσο το πρόβλημα της υψηλής κατανάλωσης των αντιβιοτικών στην Κύπρο και το γεγονός ότι η κατάχρηση των αντιβιοτικών, όχι μόνο στην κτηνοτροφία, φαίνεται ότι σχετίζεται με τη μικροβιακή ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες έχουν προχωρήσει σε ετοιμασία σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση του φαινομένου και κατ’ επέκταση της αντιμικροβιακής αντοχής». Στο πλαίσιο του εν λόγω σχεδίου, προσθέτει ο υπουργός Γεωργίας, «αξιολογούνται διάφοροι παράγοντες και πτυχές, με επίκεντρο την υφιστάμενη διαδικασία συνταγογράφησης κτηνιατρικών φαρμάκων». Επί τούτου σας αναφέρω, συνεχίζει, «ότι υπάρχει επαφή με αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών που αντιμετώπισαν παρόμοιο πρόβλημα, με στόχο να υπάρξει η αναγκαία πληροφόρηση για την εγκαθίδρυση μηχανογραφημένου συστήματος συνταγογράφησης, εξέλιξη που θεωρούμε θα συμβάλει στον καλύτερο έλεγχο της χορήγησης αντιβιοτικών και στη στόχευση των συναφών δράσεων». Επιπλέον, ο κ. Καδής υπενθυμίζει «ότι ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός σχετικά με τα κτηνιατρικά φάρμακα, ο οποίος αναμένεται να τεθεί σε ισχύ μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, περιλαμβάνει πρόνοιες οι οποίες θα ενισχύσουν τις προσπάθειες για πρόληψη και αντιμετώπιση της αντιμικροβιακής αντοχής».

Τελικά, ποιος τα αγοράζει;

Ο Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, στις 11/12/2018, έθεσε γραπτώς στον υπουργό Υγείας, Κωνσταντίνο Ιωάννου, το εξής ερώτημα: «Στην τελευταία ετήσια έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους για το 2017, σχετικά με τον έλεγχο δειγμάτων τροφίμων ζωικής προέλευσης για την παρουσία υπολειμμάτων αντιβιοτικών, παρουσιάζεται σταθερή διαχρονική υπολειμματικότητα αντιβιοτικών στα προϊόντα ζωικής προέλευσης, με τα μη συμμορφούμενα δείγματα να φτάνουν περίπου το 10%. Σε αντίθεση με τα πιο πάνω, σε αναφορές που αναλύουν την πώληση κτηνιατρικών αντιμικροβιακών ουσιών σε είκοσι έξι ευρωπαϊκές χώρες (Sales of Veterinary Antimicrobial Agents in 26 EU Countries 2013, 2014 and 2015) η Κύπρος καταλαμβάνει την πρώτη θέση στις πωλήσεις αντιμικροβιακών ουσιών για χρήση σε εδώδιμα ζώα για τα έτη 2013 και 2015. Πώς ο αρμόδιος υπουργός σχολιάζει το γεγονός ότι, ενώ σε ευρωπαϊκές έρευνες η Κύπρος φαίνεται να υπερτερεί με διαφορά άλλων ευρωπαϊκών χωρών στην κατανάλωση κτηνιατρικών φαρμάκων, η έρευνα που διεξάγεται σε εθνικό επίπεδο δεν καταδεικνύει τα οποιαδήποτε ανησυχητικά στοιχεία;». Ο κ. Ιωάννου απάντησε στις 5 Φεβρουαρίου 2019, ότι «το Γενικό Χημείο του Κράτους σε συνεργασία με την αρμόδια αρχή ελέγχου, τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, εφαρμόζει εθνικό πρόγραμμα για τον έλεγχο υπολειμμάτων αντιβιοτικών σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης. Το πρόγραμμα βασίζεται στις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας (Οδηγία 96/23/ΕΚ), στην οποία καθορίζεται επ’ ακριβώς ο αριθμός και το είδος των δειγμάτων ζωικής προέλευσης, τα οποία θα πρέπει να ελέγχονται για αντιβιοτικά από το κάθε κράτος μέλος και είναι ανάλογος του αριθμού των σφαγέντων ζώων του προηγούμενου έτους».Η Κύπρος, σημειώνει ο υπουργός Υγείας, εφαρμόζει τους απαραίτητους αλλά και ακόμη πιο αυξημένους ελέγχους. «Το σχετικά χαμηλό ποσοστό των μη συμμορφούμενων δειγμάτων για αντιβιοτικά, οφείλεται στους συστηματικούς ελέγχους, τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται από την αρμόδια Αρχή σε περιπτώσεις μη συμμορφούμενων δειγμάτων και κατ’ επέκταση στη συμμόρφωση των παραγωγών ως προς την τήρηση των χρόνων αποχής. Χρόνος αποχής είναι η αναγκαία περίοδος μεταξύ της τελευταίας χορήγησης του αντιβιοτικού και της παραγωγής των ζωικών προϊόντων, ώστε να μην περιέχουν κατάλοιπα σε ποσότητες που υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια. Ως εκ τούτου, τα ευρήματα/ αποτελέσματα του ελέγχου των αντιβιοτικών σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης από το Γενικό Χημείο του Κράτους, δεν είναι απαραίτητα ανάλογα των πωλήσεων κτηνιατρικών αντιμικροβιακών ουσιών» καταλήγει ο κ. Ιωάννου.

Όταν ο υπουργός δεν αμφισβητούσε τα στοιχεία

Ο Γιώργος Περδίκης είχε ασχοληθεί με το θέμα και πριν από περίπου τρία χρόνια. Στις 7 Ιανουαρίου2016, ζήτησε εξηγήσεις από τον τότε υπουργό Γεωργίας για πίνακα που δημοσιοποιήθηκε από το Centre for Disease Dynamics, Economics & Policy και έδειχνε την Κύπρο να«βρίσκεται στην πρώτη θέση των χωρών που χρησιμοποιούν αντιβιοτικά στην κτηνοτροφία». Ο Νίκος Κουγιάλης, απαντώντας στον βουλευτή των Οικολόγων (14/6/2016), δεν επιχείρησε ούτε να δικαιολογήσει ούτε να διαψεύσει τα στοιχεία που αφορούσαν την Κύπρο: «Είναι γεγονός ότι η Κύπρος τοποθετείται υψηλά ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ, σε ό,τι αφορά την χρήση αντιβιοτικών στην κτηνοτροφία και το γεγονός αυτό μας προβληματίζει ως υπουργείο. Για τον λόγο αυτό, σε συντονισμό με το Υπουργείο Υγείας, εστιάζουμε και ενισχύουμε τις προσπάθειές μας στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Αντιμετώπιση της Μικροβιακής Αντοχής στα Αντιβιοτικά, η οποία είναι εναρμονισμένη με τις διεθνείς προσπάθειες καθώς και με το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση του αυξανόμενου κινδύνου από τη μικροβιακή αντοχή στα αντιβιοτικά. Η εθνική στρατηγική, ανάμεσα σε άλλα, περιλαμβάνει και συγκεκριμένες δράσεις για μείωση της χρήσης των αντιβιοτικών στην κτηνοτροφία. Ενδεικτικά αναφέρονται οι δράσεις για επιτήρηση και η καταγραφή των τάσεων, για μείωση της χρήσης αντιβιοτικών στον άνθρωπο και τα ζώα, για ενίσχυση των μέτρων ελέγχου και πρόληψης λοιμώξεων και για ευαισθητοποίηση στο εν λόγω ζήτημα».

Ναι μεν αλλά

Σημειώνεται συναφώς, επισημαίνει ο κ. Κουγιάλης, ότι η χρήση των αντιβιοτικών σκευασμάτων στην Κύπρο, προϋποθέτει συνταγογράφηση από εγγεγραμμένο κτηνίατρο. «Παράλληλα, η χώρα μας μετέχει ενεργά στα πλείστα ευρωπαϊκά προγράμματα που δημιουργήθηκαν για την αντιμετώπιση του φαινομένου της ανθεκτικότητας των μικροβίων στα αντιμικροβιακά. Συγκεκριμένα, σε ετήσια βάση, υποβάλλονται στοιχεία για τους ελέγχους που γίνονται σε εθνικό επίπεδο για τον εντοπισμό ανθεκτικών στελεχών μικροβίων τα οποία πιθανόν να εμφανιστούν, καθώς επίσης και στοιχεία που αφορούν τις συνολικές πωλήσεις αντιβιοτικών σκευασμάτων. Συνεπώς, υπάρχει η δυνατότητα αποτύπωσης τάσεων, συσχετίσεων και εξαγωγής χρήσιμων συμπερασμάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται ως βάση για τις δράσεις για μείωση της χρήσης των αντιβιοτικών στην κτηνοτροφία στις οποίες αναφέρθηκα πιο πάνω. Σύμφωνα με τις ετήσιες εκθέσεις πωλήσεων αντιμικροβιακών παραγόντων που καταγράφονται μέσα από το πρόγραμμα «European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption (ESVAC)», οι πωλήσεις-χρήση στη χώρα μας των αντιμικροβιακών παραγόντων «πολυμιξίνων», βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με άλλες χώρες τηςEE. Ωστόσο, οι προαναφερόμενες δράσεις αφορούν και τη μείωση των συγκεκριμένων αντιμικροβιακών παραγόντων» σημείωσε.

Είναι πολλά τα λεφτά

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 30/12/2013, ο τότε υπουργός Υγείας, Πέτρος Πετρίδης, σε σχετική ερώτηση του Γιώργου Περδίκη ημερομηνίας 10/11/2011, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «έχει εγκατασταθεί πρόγραμμα επιτήρησης κατανάλωσης αντιβιοτικών στην κτηνοτροφία. Η Κύπρος παρέδωσε για πρώτη φορά δεδομένα αναφορικά με το θέμα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA-European Medicines Agency), αφού έχει πλέον εναρμονιστεί η μέθοδος καταγραφής και συλλογής των στοιχείων από τον ESVAC (European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption)». Σημειώνεται, τέλος, ότι η Κύπρος εξάγει χαλλούμι σε 26 χώρες, εκ των οποίων οι 22 είναι ευρωπαϊκές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι συνολικές εξαγωγές χαλλουμιού κατέγραψαν εντυπωσιακή αύξηση κατά 38,5 εκατομμύρια ευρώ (25%) ξεπερνώντας τα 194,3 εκατομμύρια ευρώ, σε σχέση με 155,7 εκατομμύρια ευρώ το 2017. Τα κιλά χαλλουμιού που εξήχθησαν την περσινή χρονιά έφτασαν τα 29,271,308 συγκριτικά με 23,422,849 το 2017, καταγράφοντας αύξηση 5,848,459 κιλά. Συνεπώς, ίσως να μην είναι για να διερωτάται κανείς γιατί ερχόμαστε σήμερα να αμφισβητήσουμε στοιχεία, που εμείς η ίδιοι ως χώρα δίνουμε στους δύο ευρωπαϊκούς οργανισμούς και για τα οποία το 2013 δηλώναμε ότι «έχει πλέον εναρμονιστεί η μέθοδος καταγραφής και συλλογής των στοιχείων από τον ESVAC». Εάν υπάρχει λάθος, γιατί δεν τα διορθώνουμε τόσα χρόνια;