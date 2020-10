ΑΛΦΑΜΕΓΑ Virtual Run As One 2020: Φέτος τρέχουμε για τα παιδιά μας από κάθε γωνιά της Κύπρου

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Ο αγώνας δρόμου ΑΛΦΑΜΕΓΑ RUN AS ONE συμπληρώνει 5 χρόνια επιτυχούς διοργάνωσης, έχοντας πλέον καταστεί θεσμός. Κάθε χρόνο, περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι συμμετέχουν στη μεγάλη γιορτή που στήνεται στην Υπεραγορά ΑΛΦΑΜΕΓΑ Έγκωμης.

Φέτος, το RUN AS ONE εξελίσσεται και μετατρέπεται από το πιο fun running event της Λευκωσίας στο πιο fun running event της Κύπρου! Με δεδομένη τη σχολαστική τήρηση των απαραίτητων μέτρων προστασίας και αποστασιοποίησης, η διοργάνωση επιστρέφει με το ΑΛΦΑΜΕΓΑ VIRTUAL RUN AS ONE 2020, δίνοντας την ευκαιρία στους δρομείς να τρέξουν από κάθε γωνιά της Κύπρου, από τις 15 μέχρι τις 25 Οκτωβρίου. Το RUN AS ONE συνεχίζει, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, να μεταφέρει το μήνυμα «Τρέχουμε για τα παιδιά μας» και να προτρέπει τους μεγάλους να αποτελούν παράδειγμα για τους μικρότερους.

Το VIRTUAL RUN AS ONE 2020 περιλαμβάνει Ημιμαραθώνιο 21χλμ., Εταιρικό Δρόμο 5χλμ., Ατομικό Δρόμο 5χλμ., Δρόμο 1χλμ. (1K FUN RUN) για παιδιά και μεγάλους. Ο Ατομικός Δρόμος 10χλμ. προστίθεται φέτος για πρώτη φορά! Δρομείς απ’ όποιο μέρος της Κύπρου κι αν βρίσκονται, μπορούν να τρέξουν την απόσταση της επιλογής τους, να καταγράψουν τον χρόνο τους και να τον αναρτήσουν στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης www.runasone.eu.

Από το αγαπημένο τους μονοπάτι της φύσης μέχρι το πάρκο της γειτονιάς ή και τον διάδρομο του σπιτιού ή του γυμναστηρίου, οι συμμετέχοντες μπορούν να γίνουν μέρος αυτής της ξεχωριστής διοργάνωσης και να τρέξουν ακόμα μια χρονιά για τα παιδιά μας!

Μεγάλοι χορηγοί της φετινής διοργάνωσης είναι οι εταιρείες DELOITTE και PRIMETEL, υποστηρικτής αγώνα η εταιρεία LANDAS COLOUR και χορηγοί οι εταιρείες DIXAN, SOMAT, ACS COURIER, NEXTECH, UNIVERSAL LIFE, HOLLAND AND BARRETT και RCB BANK.

Συμμετέχουμε στο 1Κ Fun Run με την Χαραλαμπίδης Κρίστης, το καλύτερό μας, Το καλύτερο στη διατροφή μας!

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε: www.runasone.eu

Περισσότερες λεπτομέρειες για το VIRTUAL RUN AS ONE 2020 θα ανακοινωθούν σύντομα, γι’ αυτό μείνετε συντονισμένοι!

Η ταυτότητα του ΑΛΦΑΜΕΓΑ RUN AS ONE

Η διοργάνωση αποτελεί την κορυφαία δράση του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Παιδί, Διατροφή & Υγεία» των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ και πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Διαιτολόγων & Διατροφολόγων Κύπρου. Στόχος της είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση μικρών και μεγάλων σχετικά με πλεονεκτήματα της ισορροπημένης διατροφής και της τακτικής άσκησης.

Όλα τα έσοδα από τις συμμετοχές στους δρόμους του αγώνα διατίθενται προκειμένου παιδιά ηλικίας 9-12 ετών να αποκτήσουν δωρεάν εξατομικευμένα πλάνα διατροφής με βάση τις ατομικές τους ανάγκες.