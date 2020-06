Αγγελίδης – Μπορέλ: Πέταξαν πάνω απ’ την ΑΟΖ με φόντο τις τουρκικές προκλήσεις

Όπως ανακοινώθηκε χθες από το Υπουργείο Άμυνας, κατά την επίσκεψή του, ο Ύπατος Εκπρόσωπος κ. Μπορέλ θα συναντούσε σήμερα το πρωί τον Υπουργό Άμυνας Σάββα Αγγελίδη, με τον οποίο θα συζητούσαν αρχικά τις πτυχές της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας της ΕΕ και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, δίνοντας έμφαση στις συνεχιζόμενες προκλήσεις και αποσταθεροποιητικές ενέργειες της Τουρκίας, καθώς και για το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Κύπρος στις επιχειρήσεις της ΕΕ.

Έπειτα ο κ. Μπορέλ θα πετούσε μαζί με τον κ. Αγγελίδη πάνω από την Κυπριακή ΑΟΖ, ώστε να διαπιστώσει και ο ίδιος τις έκνομες ενέργειες της Τουρκίας στη περιοχή.

Flying🚁with @JosepBorrellF to observe the situation in #Cyprus EEZ. Thanks @eu_eeas & @EU_Commission for the #support & the #solidarity. Cyprus has a key role to implement the #EU Global strategy in the region preserving the International Law.

🇨🇾🤝🇪🇺 @EUCYPRUS pic.twitter.com/9GwpmEFJh5

