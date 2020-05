8 Διεθνείς Οίκοι διεκδικούν την επίβλεψη του έργου ανάπτυξης υποδομών εισαγωγής ΦΑ

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Η Εταιρεία Υποδομών Φυσικού Αερίου (ΕΤΥΦΑ) ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε την 21η Μαΐου το στάδιο υποβολής προτάσεων του διαγωνισμού για την επιλογή της ομάδας του επιβλέποντος μηχανικού αναφορικά με το έργο ανάπτυξης υποδομών εισαγωγής Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου.

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου, το ενδιαφέρον που επιδείχθηκε μέσω της συμμετοχής στον διαγωνισμό, ικανοποιεί απόλυτα την ΕΤΥΦΑ, που δέχθηκε οκτώ προτάσεις. Οι προτάσεις αξιολογούνται με βάση τις απαιτήσεις και διαδικασίες του διαγωνισμού και των κανονισμών που εφαρμόζονται για δημόσιες συμβάσεις.

Προτάσεις λήφθηκαν από οίκους/κοινοπραξίες ως ακολούθως:

Consortium of MITAS Generators Ltd, KELBERRY Ltd Joint Venture (MKJV), MT Milan Tractor S.P.A

ABAMBA Ltd (EPCM Consultants SA (Pty) Ltd, Global Maritime Consultancy Limited & iX Engineers (Pty) Ltd)

Joint Venture of Lloyd’s Register, Sofregaz, Rogan Associates

Consortium of Hill International N.V., Bureau Veritas Solutions Marine & Offshore

RINA Consulting S.p.A

Technip E&C Ltd (TECL)

DNV GL

AMEC Foster Wheeler Iberia S.L.U.

Όπως αναφέρεται, το μεγάλο ενδιαφέρον αναδεικνύει ακόμα μια φορά την υψηλή αξία του διαγωνισμού σε διεθνές επίπεδο, καθώς επίσης και τη βιωσιμότητα του έργου. Μια από τις σημαντικές προκλήσεις, προστίθεται, είναι τώρα να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατό η διαδικασία αξιολόγησης και η έναρξη των εργασιών για επιλογή της ανάδοχης ομάδας εμπειρογνωμόνων, που θα επιβλέπει την κατασκευή ενός από τα πιο σημαντικά έργα υποδομών για την ενεργειακή αναβάθμιση της Κύπρου.

«Το ενδιαφέρον για τη διαγωνιστική διαδικασία για την επίβλεψη της υλοποίησης των υποδομών για έλευση ΦΑ στην Κύπρο καθώς και το μεγάλο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε για το μεγάλο αυτό ενεργειακό έργο της Κύπρου, ικανοποιεί απόλυτα την ΕΤΥΦΑ και αναδεικνύει τόσο το υψηλό επίπεδο του έργου, όσο και την εμπιστοσύνη στις διαδικασίες που ακολουθούνται», δήλωσε ο Πρόεδρος της ΕΤΥΦΑ Συμεών Κασσιανίδης.

Αναφέρεται επίσης ότι η κατασκευή και λειτουργία του Τερματικού ΥΦΑ προχωρά με σταθερά βήματα και εντός των χρονοδιαγραμμάτων οδηγώντας την Κύπρο σε μια νέα ενεργειακή εποχή, μειώνοντας τα κόστη της ενέργειας, μειώνοντας τις εκπομπές CO2 και ανοίγοντας νέες δυνατότητες για την χώρα.

Το Τερματικό ΥΦΑ θα περιλαμβάνει πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης ΥΦΑ (FSRU), προβλήτα για την πρόσδεση της πλωτής μονάδας, αγωγό επί της προβλήτας και άλλες σχετικές υποδομές. Για τη δημιουργία του, έχει εξασφαλιστεί συγχρηματοδότηση της κεφαλαιουχικής δαπάνης, από την ΕΕ και το χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τη Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility – CEF).

Υπενθυμίζεται ότι στις 13 Δεκεμβρίου είχε υπογραφεί στο Προεδρικό Μέγαρο η συμφωνία ανάθεσης του έργου. Έκτοτε προχώρησαν οι διαδικασίες επιλογής του (επιβλέποντος μηχανικού), οι διαδικασίες για διασφάλιση της προμήθειας φυσικού αερίου στις βέλτιστες τιμές καθώς και οι διαδικασίες εξασφάλισης των απαραίτητων αδειών και ανάπτυξης όλου του συμβατικού πλαισίου για τη λειτουργία του έργου.