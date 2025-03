Αυστραλία: Συναγερμός για την άφιξη του Άλφρεντ - Γιατί χαρακτηρίζεται κυκλώνας τέρας

Προβλέπονται καταστροφικές ριπές ανέμου, καταιγίδες και έντονες βροχοπτώσεις που αναμένεται να επηρεάσουν μια μεγάλη προειδοποιητική ζώνη εκατοντάδων χιλιομέτρων

Οι Αυστραλιανές Αρχές βρίσκονται σε πλήρη συναγερμό και έχουν ενεργοποιήσει και αναπτύξει πολύπλευρη κινητοποίηση δυνάμεων σε ομοσπονδιακό και πολιτειακό επίπεδο εν όψει της αναμενόμενης εντός των επομένων ωρών άφιξης του τροπικού κυκλώνα “Άλφρεντ”.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που ανακοινώνουν οι Αυστραλιανές Αρχές, ο τροπικός κυκλώνας -κατηγορίας 2 προς 3- προβλέπεται να φτάσει στις Αυστραλιανές ακτές το βράδυ της Πέμπτης ή το πρωί της Παρασκευής.

Αναμένεται να πλήξει με ασυνήθιστα ιδιαίτερη σφοδρότητα τις παραλιακές περιοχές δύο Πολιτειών από την πλευρά των Ανατολικών ακτών, στα νότια – νοτιοανατολικά του Κουίνσλαντ και στα βορειοανατολικά της Νέας Νότιας Ουαλίας σε μια ευρύτερη περιοχή ανάμεσα στις πρωτεύουσες Μπρισμπέιν και Σίδνεϊ, με την πρώτη να απειλείται απευθείας.

Προβλέπονται καταστροφικές ριπές ανέμου, καταιγίδες και έντονες βροχοπτώσεις που αναμένεται να επηρεάσουν μια μεγάλη προειδοποιητική ζώνη εκατοντάδων χιλιομέτρων που εκτείνεται στο Κουίνσλαντ και τη ΝΝΟ.

Ο παρουσιαστής του καιρού στη δημόσια ραδιοτηλεόραση ABC, Nate Byrne, λέει ότι το Γραφείο Μετεωρολογίας δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ο κυκλώνας να φτάσει σε κατηγορία 3, κάτι που θα τον καθιστούσε σοβαρό τροπικό κυκλώνα.

«Καθώς το σύστημα κινείται προς την ακτή, αντιμετωπίζει θερμότερα νερά που θα μπορούσαν να τον ενισχύσουν περαιτέρω. Είναι πιθανό να παραμείνει ως κατηγορία 2 στην πορεία του, αλλά το γραφείο μετεωρολογίας δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να αναβαθμιστεί σε κατηγορίας 3».

Οι κατηγορίες κυκλώνων βασίζονται στην ταχύτητα του ανέμου. Έτσι, για να ταξινομηθεί ως σύστημα κατηγορίας 3, ο κυκλώνας θα έπρεπε να αναπτύσσει ανέμους 118 χλμ/ώρα.

Αυτή τη στιγμή, οι άνεμοι κινούνται γύρω στα 110 χλμ/ώρα που είναι ένα σύστημα πολύ υψηλής κατηγορίας 2.

Οι Αρχές προετοιμάζονται για τα χειρότερα με τους αρμόδιους να κάνουν έκκληση στους κατοίκους των παραθαλάσσιων αλλά κα με χαμηλό υψόμετρο περιοχών να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους προς ασφαλέστερα σημεία ή να καταφύγουν στα Κέντρα Εκτάκτου Ανάγκης που ήδη λειτουργούν περιμετρικά της απειλούμενης ζώνης.

Ο κυκλώνας απειλεί δυνητικά περισσότερους από ένα εκατομμύριο κατοίκους ενώ η ίδια η πόλη του Μπρίσμπεϊν απειλείται από απευθείας προσβολή από την “καρδιά” του συστήματος.

Στην πόλη βρίσκεται και ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε όπου ενημερώνεται διαρκώς.

Στην ευρύτερη περιοχή έχουν αναπτυχθεί ισχυρές πυροσβεστικές και διασωστικές μονάδες με πλήθος τεχνικών μέσων και με σημαντικό αριθμό ελικοπτέρων.

Την ίδια ώρα ειδικά συνεργεία είναι έτοιμα για να επέμβουν μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες για να αποκαταστήσουν την παροχή ρεύματος και υγραερίου, να διανοίξουν οδούς, να απεγκλωβίσουν ή να προσφέρουν πρώτες βοήθειες και καταφύγιο.

Όλες οι εκτιμήσεις των ειδικών συγκλίνουν πως οι ενδείξεις και οι μετρήσεις συμφωνούν πως επίκειται να πλήξει την περιοχή ένας από τους απειλητικότερους κυκλώνες στη σύγχρονη ιστορία της Αυστραλίας.

Πηγή: ertnews.gr Φωτογραφία: EPA/JONO SEARLE AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT