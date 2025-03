Σύνοδος Κορυφής στο Λονδίνο: Ο Στάρμερ μιλά για 3 όρους «βιώσιμης ειρήνης» στην Ουκρανία (φώτος)

Στην ατζέντα περιλαμβάνονται οι εγγυήσεις που θα μπορούσε να προσφέρει η Ευρώπη στο Κίεβο με στόχο τον τερματισμό των μαχών

To Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία θα συνεργαστούν με την Ουκρανία «για ένα σχέδιο που θα σταματήσει τις μάχες» με τη Ρωσία και στη συνέχεια θα «συζητήσουν αυτό το σχέδιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ, δίνοντας το στίγμα της συνόδου στο Λονδίνο, στην ατζέντα της οποίας περιλαμβάνονται οι εγγυήσεις που θα μπορούσε να προσφέρει η Ευρώπη στο Κίεβο με στόχο τον τερματισμό των μαχών.

Στο Λάνσκαστερ Χάους, υποδέχτηκε ο Κιρ Στάρμερ 15 ηγέτες που προσήλθαν στη σύνοδο για την Ουκρανία και την ασφάλεια στην Ευρώπη.

Πρώτος έφτασε ο Εμανουέλ Μακρόν και δεύτερος ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ. Ακολούθησαν ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, και οι πρωθυπουργοί Σουηδίας και Τσεχίας, Ουλφ Κρίστερσον και Πετρ Φιάλα. Λίγο αργότερα στον χώρο έφτασε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ακολούθησαν ο πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, ο καγκελάριος της Γερμανίας, Όλαφ Σολτς και ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν. Η άφιξη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταγράφηκε στις 16.00 ώρα Κύπρου, ενώ ακολούθησε ο Ισπανός πρωθυπουργός.

epa11934758 Britain’s Prime Minister Keir Starmer (R) greets European Commission President Ursula von der Leyen as she arrives for a summit on Ukraine at Lancaster House in London, Britain, 02 March 2025. Starmer is hosting a summit of European leaders in London to discuss the ongoing war in Ukraine. EPA/Chris J. Ratcliffe / POOL

Έπειτα από συνομιλίες που είχε ο Στάρμερ με τους προέδρους των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ο Βρετανός πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι «συμφωνήσαμε η Βρετανία μαζί με τη Γαλλία και ίσως μία ή δύο άλλες χώρες να συνεργαστούν με την Ουκρανία πάνω σε ένα σχέδιο για τον τερματισμό των συγκρούσεων. Στη συνέχεια θα συζητήσουμε το σχέδιο αυτό με τις ΗΠΑ».

Ο ίδιος εκτίμησε ότι θα πρέπει να πληρούνται τρεις όροι προκειμένου να επιτευχθεί «βιώσιμη ειρήνη» στην Ουκρανία.

Αρχικά μια Ουκρανία « σε ισχυρή θέση για να διαπραγματευθεί», στη συνέχεια «ένα ευρωπαϊκό στοιχείο που θα αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας» καθώς και η «αμερικανική κάλυψη». «Αυτά τα τρία στοιχεία θα πρέπει να υπάρχουν», υπογράμμισε ο Στάρμερ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός επέμεινε στη σημασία των εγγυήσεων ασφαλείας προκειμένου να αποφευχθεί » ο κίνδυνος» η Ρωσία να επιτεθεί ξανά στην Ουκρανία, αν ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «έχει την ευκαιρία».

«Πιστεύω ότι πρέπει να αποκλείσουμε αυτή την πιθανότητα και για τον λόγο αυτό δίνω τόσο μεγάλη σημασία στις εγγυήσεις. Πώς θα υπερασπιστούμε τη γραμμή (διαχωρισμού μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας), αν οριστεί μια τέτοια γραμμή» σε τυχόν μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία, πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός δηλώνει εδώ και καιρό ότι μια ευρωπαϊκή ειρηνευτική δύναμη, που θα αναπτυχθεί στην Ουκρανία για να διασφαλίσει την εφαρμογή τυχόν ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, θα χρειαστεί να λάβει εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ.

«Πάντα ήμουν ξεκάθαρος ότι θα χρειαστούμε την αμερικανική κάλυψη, διότι δεν πιστεύω ότι θα υπάρξουν εγγυήσεις (σ.σ. για την ειρήνη) χωρίς αυτή», εκτίμησε μιλώντας στο BBC.

epa11934747 Canada's Prime Minister Justin Trudeau arrives ahead of a summit on Ukraine at Lancaster House in London, Britain, 02 March 2025. Starmer is hosting a summit of European leaders in London to discuss the ongoing war in Ukraine. EPA/Chris J. Ratcliffe / POOL

Εξάλλου ο Στάρμερ δήλωσε ότι είναι πεπεισμένος πως ο Τραμπ θέλει να επιτευχθεί ειρήνη που θα διαρκέσει στην Ουκρανία, παρά την έντονη αντιπαράθεση που είχε την Παρασκευή με τον Ζελένσκι. κατά τη διάρκεια της οποίας ζήτησε από τον Ουκρανό πρόεδρο να αποχωρήσει αφού τον κατηγόρησε ότι είναι αγνώμων προς τις ΗΠΑ για τη βοήθεια που έχουν προσφέρει στη χώρα του.

«Πρέπει να το πω: μίλησα με τον πρόεδρο Τραμπ αρκετές φορές. Τον έχω συναντήσει δύο φορές (…) Στο μυαλό μου είναι ξεκάθαρο ότι όντως επιθυμεί ειρήνη που θα διαρκέσει. Θέλει όντως να τερματιστούν οι μάχες στην Ουκρανία», τόνισε ο Στάρμερ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός εκτίμησε επίσης ότι «κανείς δεν θέλει να δει» μια τέτοια σκηνή, η οποία τον έκανε «να νιώσω άβολα», αλλά «το σημαντικό είναι (…) πώς θα αντιδράσουμε».

«Ο πρώτος τρόπος είναι να σκληρύνουμε τη ρητορική (…) ο άλλος να κάνουμε αυτό που έκανα: δηλαδή σήκωσα τα μανίκια, σήκωσα το τηλέφωνό μου» για να επικοινωνήσω με τον Ζελένσκι και τον Τραμπ.

Έπειτα από εντατικές συνομιλίες με τους δύο ηγέτες και άλλους Ευρωπαίους εταίρους, ο Στάρμερ εκτίμησε ότι έγινε «ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση».

«Είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε τον κεντρικό μας στόχο, ο οποίος είναι μια βιώσιμη ειρήνη στην Ουκρανία», υπογράμμισε.

epa11934712 Britain's Prime Minister Keir Starmer (R) greets Turkey's Foreign Minister Hakan Fidan as he arrives for a summit on Ukraine at Lancaster House in London, Britain, 02 March 2025. Starmer is hosting a summit of European leaders in London to discuss the ongoing war in Ukraine. EPA/Chris J. Ratcliffe / POOL

Μελόνι: Σημαντικό να αποφευχθεί ο κίνδυνος διχασμού της Δύσης για την Ουκρανία

Είναι «πολύ, πολύ σημαντικό» να αποφευχθεί ο «κίνδυνος να διχαστεί η Δύση» για την Ουκρανία, προειδοποίησε η Τζόρτζια Μελόνι από το Λονδίνο την Κυριακή.

«Είναι πολύ, πολύ σημαντικό να αποφύγουμε τον κίνδυνο να διχαστεί η Δύση και νομίζω ότι σε αυτό το θέμα, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην οικοδόμηση γεφυρών», δήλωσε η πρωθυπουργός της Ιταλίας κατά τη συνάντηση της με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας.

Πηγές: BBC, ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΑFP, Reuters