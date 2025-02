«Σταματήστε τον πόλεμο στην Ουκρανία» αξίωσαν χιλιάδες πολίτες σε κάθε γωνιά του πλανήτη (φώτος)

Το Σχέδιο Ψηφίσματος που συνέταξε η Ουκρανία μαζί με χώρες της ΕΕ για την επέτειο των τριών ετών από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών με 93 θετικές ψήφους, 18 αρνητικές, ενώ 65 χώρες απείχαν.

Το Σχέδιο Ψηφίσματος των ΗΠΑ υιοθετήθηκε επίσης από τη Γενική Συνέλευση όμως με τις προσθήκες που εισηγήθηκαν οι Γάλλοι εκ μέρους των χωρών της ΕΕ -πλην της Ουγγαρίας που "έσπασε" τη γραμμή της ΕΕ- δείχνοντας την πολιτική βούληση της πλειοψηφίας των κρατών-μελών του ΟΗΕ.

Μερικές από τις τοποθετήσεις στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ:

«Χρειαζόμαστε ειρήνη που θα εγγυάται και θα δρα αποτρεπτικά τα επόμενα χρόνια». ήταν η θέση της Ελλάδας, δια του ΥΠΕΞ, Γιώργου Γεραπετρίτη.

Η Αναπλ. Μόνιμη Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ, Ντόροθι Σέι αναφέρθηκε στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με αφορμή την τρίτη επέτειο από την κλιμάκωση του, αναγνωρίζοντας τη δυστυχία που έχει προκαλέσει ο πόλεμος, όχι μόνο στην Ουκρανία αλλά και παγκοσμίως.

Ρωσία: Ο πρόεδρος Τραμπ αναγνωρίζει ότι ο Ζελένσκι δεν επιθυμεί την ειρήνη, ήταν η τοποθέτηση του Μόνιμου Αντιπροσώπου στα Ηνωμένα Έθνη.

Γαλλία: Οποιαδήποτε επίλυση της σύγκρουσης που αποκλείει την Ουκρανία και την Ευρώπη δεν θα είναι βιώσιμη

Την ίδια ώρα, σε πολλές πρωτεύουσες του κόσμου πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις στήριξης της Ουκρανίας, με την απαίτηση από τη Ρωσία για τερματισμό του πολέμου.

Φωτογραφίες από πολλές ευρωπαϊκές πόλεις

Στην πλατεία Γερουσίας στο Ελσίνκι της Φινλανδίας, πλήθος κόσμου συμμετέχει στις εκδηλώσεις κατά του πολέμου, εκφράζοντας στήριξη στην Ουκρανία και το λαό της.

Στη Βαρσοβία, πολίτες εκφράζουν στήριξη στην Ουκρανία και απαιτούν από τη Ρωσία, τερματισμό του πολέμου

Μια κόκκινη καρδιά μπροστά από τον γυάλινο οβελίσκο, φωτισμένο με τα ουκρανικά χρώματα, καθώς οι πολίτες συμμετέχουν σε διαδήλωση υπέρ της Ουκρανίας για την τρίτη επέτειο της εισβολής της Ρωσίας, με σύνθημα «Η Σουηδία υπερασπίζεται την Ουκρανία», στη Στοκχόλμη.

Στη Ζυρίχη της Ελβετίας

epa11921980 Participants demonstrate with a huge Ukrainian flag in front of the Berlin Cathedral and the TV tower during a rally in Berlin, Germany, 24 February 2025, against the war in Ukraine and to mark the third anniversary of the Russian invasion of Ukraine. EPA/CLEMENS BILAN