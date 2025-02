Απομνημονεύματα μίας πρωθυπουργού της Φινλανδίας: Η Σάνα Μαρίν κυκλοφορεί βιβλίο για όσα έζησε

Κατά καιρούς, η ιδιωτική της ζωή έγινε είδηση. Αποκορύφωμα το βίντεο με τη Μάριν να χορεύει με φίλους της, που προκάλεσε συζήτηση για το πώς συμπεριφέρεται μια αρχηγός κράτους.

Η πρώην πρωθυπουργός της Φινλανδίας, Σάνα Μαρίν, θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο τα απομνημονεύματά της, με αναδρομή στα τέσσερα σημαδιακά χρόνια της θητείας της, όταν ηγήθηκε ενός κυβερνητικού συνασπισμού αποκλειστικά από γυναίκες, προήδρευσε κατά την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ και θέσπισε νομοθεσία για την κλιματική αλλαγή και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Ο εκδοτικός οίκος Scribner ανακοίνωσε ότι το βιβλίο της Μαρίν «Hope in Action: A Memoir about the Courage to Lead» θα εκδοθεί στις 4 Νοεμβρίου 2025.

«Υπάρχει ελπίδα, αν υπάρχει δράση»

«Ο κόσμος είναι όλο και πιο πολύπλοκος. Η γεωπολιτική αναταραχή και η αντιπαλότητα προκαλούν τη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες. Η κλιματική αλλαγή και η απώλεια της βιοποικιλότητας απειλούν την ίδια μας την ύπαρξη. Γινόμαστε επίσης μάρτυρες της παρεμπόδισης της ισότητας των φύλων, καθώς και των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών», δήλωσε η Mαρίν σε ανακοίνωση που εκδόθηκε μέσω της Scribner.

«Παρά όλες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, πρέπει να θυμόμαστε - υπάρχει ελπίδα αν υπάρχει δράση. Ελπίζω ότι μέσα από την ιστορία μου, μπορώ να ενθαρρύνω τους ανθρώπους να πάρουν θέση και να δράσουν για την αλλαγή που θέλουν να δουν στον κόσμο», λέει.

Ο εκδοτικός οι΄κος αποκαλεί το βιβλίο «μια σπάνια, προσωπική αφήγηση» «κομβικών γεγονότων».

Η άνοδος στην εξουσία και η «πτώση»

Η Μάριν ήταν μόλις 34 ετών όταν εξελέγη το 2019, ως μέλος ενός κεντροαριστερού συνασπισμού που έγραψε ιστορία με το γεγονός ότι ηγήθηκε αποκλειστικά από γυναίκες.

Έγινε διεθνώς γνωστή για την αντίθεσή της στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και για την ταχεία είσοδο της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, τερματίζοντας την πολιτική ουδετερότητας που ίσχυε από το τέλος του Β′ Παγκοσμίου Πολέμου.

Κατά καιρούς, η ιδιωτική της ζωή γινόταν είδηση. Τον Αύγουστο του 2022 ζήτησε συγγνώμη μετά τη δημοσίευση μιας φωτογραφίας που έδειχνε δύο γυναίκες να φιλιούνται και να ποζάρουν γυμνόστηθες στην επίσημη θερινή κατοικία του πρωθυπουργού.

Νωρίτερα, ένα βίντεο με τη Μάριν να χορεύει και να τραγουδάει με φίλους της σε πάρτι προκάλεσε συζήτηση για το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται μια αρχηγός κράτους στον ελεύθερο χρόνο της και αν για τις γυναίκες ισχύουν διαφορετικά πρότυπα.

Η Mαρίν εγκατέλειψε την πολιτική το 2023 και έκτοτε εντάχθηκε στο Ινστιτούτο Τόνι Μπλερ για την Παγκόσμια Αλλαγή ως σύμβουλος στρατηγικής.

huffingtonpost.gr