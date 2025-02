Έκρηξη σε κτίριο κατοικιών στη Μόσχα - Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες (φώτος και βίντεο)

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τέσσερις τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε κτίριο κατοικιών βορειοδυτικά της Μόσχας, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Το Baza, ένα κανάλι του Telegram με επαφές στις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, δημοσιοποίησε βίντεο που δείχνει σοβαρές καταστροφές στο κτιριακό συγκρότημα Alye Parusa, όπου σημειώθηκε η έκρηξη.

epa11872102 Russian Emergencies Ministry firefighters, police officers and investigators work at the site of an explosion at the Alye Parusa (Scarlet Sails) residential complex in northwestern Moscow, Russia, 03 February 2025. An unidentified device exploded in the lobby of a 29-story building in the Scarlet Sails residential complex on Aviatsionnaya Street, killing one person and injuring four others, Russian state media reported. Among the injured was Armen Sargsyan, also known as Armen Gorlovsky, the Moscow Interior Ministry reported. Sargsyan headed the 'Boxing Federation of the Donetsk People's Republic (DPR)' and was the founder of one of the volunteer battalions operating in areas of the Russia so-called 'special military operation' in Ukraine. EPA/YURI KOCHETKOV