Πανδαισία χρωμάτων στην Κίνα: Χιλιάδες φανάρια φωτίζουν το Φεστιβάλ της Άνοιξης 2025 (φώτος)

Τις τελευταίες ημέρες, καρναβάλια φανών για την κινεζική Πρωτοχρονιά πραγματοποιήθηκαν σε πολλά μέρη της Κίνας, προσφέροντας μια οπτική πανδαισία στους ντόπιους και τους τουρίστες.

epa11844098 A woman poses for a photo next to lanterns exhibited at the China National Arts and Crafts Museum in Beijing, China, 22 January 2025. The Lunar New Year, also known as the Spring Festival, falls on 29 January 2025, marking the beginning of the Year of the Snake. EPA/WU HAO