Φλόριντα: Ο Μίλτον σάρωσε, αλλά το χειρότερο σενάριο αποφεύχθηκε - Ρεκόρ ανεμοστρόβιλων

Ο κυκλώνας Μίλτον έπληξε τον Ατλαντικό Ωκεανό, αφότου διέγραψε μια καταστροφική πορεία κατά μήκος της Φλόριντας, προκαλώντας περισσότερους από 12 ανεμοστρόβιλους, καταστρέφοντας κατοικίες και σκοτώνοντας 15 ανθρώπους, ωστόσο η καταιγίδα δεν προκάλεσε τις καταστροφικές πλημμύρες για τις οποίες υπήρχαν φόβοι.

Ο κυβερνήτης Ρον ΝτεΣάντις δήλωσε κατά τη διάρκεια μιας ενημέρωσης το πρωί ότι η πολιτεία απέφυγε το χειρότερο σενάριο, αν και προειδοποίησε ότι οι ζημιές είναι σημαντικές. Η περιοχή του Κόλπου της Τάμπας φαίνεται να γλύτωσε από τις φονικές πλημμύρες, για τις οποίες οι αρχές είχαν εκδώσει κόκκινο συναγερμό.

Καταγράφηκαν 19 επιβεβαιωμένοι ανεμοστρόβιλοι στη Φλόριντα από τις 8 το βράδυ της Τετάρτης, τοπική ώρα, περίπου τη χρονική περίοδο κατά την οποία ο Μίλτον αφίχθη, είπε ο Ντε Σάντις. Περίπου 45 ανεμοστρόβιλοι αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας, κυρίως στα κεντρικά και ανατολικά τμήματα της πολιτείας, σύμφωνα με την Αμερικανική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Περισσότερα από 3 εκατομμύρια κατοικίες και επιχειρήσεις στη Φλόριντα δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με τον ιστότοπο PowerOutage.us. Σε κάποια εξ αυτών η ηλεκτροδότηση είχε διακοπεί για ημέρες μετά το πέρασμα του κυκλώνα Ελίν πριν από δύο εβδομάδες. Ο κυκλώνας Μίλτον ξήλωσε επίσης τη στέγη στο Tropicana Field, το στάδιο της ομάδας μπέιζμπολ Tampa Bay Rays στο Σεντ Πέτερσμπουργκ, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

«Μία από τις ευλογίες για εμάς είναι ότι δεν είδαμε τα κύματα θύελλας που είχαν προβλέψει. Αυτό έσωσε πολλά», δήλωσε η δήμαρχος της Τάμπας Τζέιν Κάστορ κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου νωρίς το πρωί.

Στην περιοχή της Τάμπας, ο κυκλώνας ξερίζωσε δέντρα, διασκόρπισε συντρίμμια σε δρόμους και έριξε κολώνες ηλεκτροδότησης, όπως φαίνεται στα βίντεο που μετέδωσαν τοπικά ΜΜΕ. Ορισμένες συνοικίες πλημμύρισαν, όμως το εύρος των ζημιών δεν θα γίνει γνωστό, παρά όταν τα συνεργεία αποκτήσουν πρόσβαση στις πληγείσες περιοχές και αξιολογήσουν τις καταστροφές, επισήμανε η Κάστορ.

Ομάδες διάσωσης στην περιοχή ανταποκρίθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε δεκάδες κλήσεις για βοήθεια, μεταξύ αυτών μία που αφορούσε ένα δέντρο που έπεσε πάνω σε ένα σπίτι, στο οποίο βρίσκονταν 15 άνθρωποι, μεταξύ αυτών παιδιά, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Τάμπας Λι Μπέρκοου. Και οι 15 διασωθέντες μεταφέρθηκαν σε καταφύγια, συμπλήρωσε.

Οι ισχυροί άνεμοι έριξαν επίσης έναν μεγάλο οικοδομικό γερανό στο Σεντ Πέτερσμπουργκ, με το μηχάνημα να συντρίβεται στο έδαφος, σε έναν ερημωμένο δρόμο.

Η πολιτεία παραμένει σε κίνδυνο για πιθανές πλημμύρες αφότου το ύψος της βροχής που έπεσε ανήλθε σε 457 χιλιοστά. Οι αρχές αναμένουν την υπερχείλιση των ποταμών, ωστόσο μέχρι στιγμής η στάθμη των υδάτων παραμένει στα ίδια επίπεδα ή και χαμηλότερα, μετά το χτύπημα του κυκλώνα Ελίν πριν από δύο εβδομάδες, είπε η Κάστορ σήμερα το πρωί.

epa11653051 Workers pick up debris following the landfall of Hurricane Milton in Tampa, Florida, USA, 10 October 2024. The National Hurricane Center's Live Hurricane Tracker shows that Hurricane Milton made landfall on the west coast of Florida on 09 October evening. Milton, which rapidly intensified into a Category 5 hurricane on Monday, is weakening as it approaches the shore but will continue to cause significant weather impacts across the state. EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH