Ισραήλ: Στο στόχαστρο συστήματα εκτόξευσης ρουκετών της Χεζμπολάχ στο Λίβανο - Εντείνονται οι βομβαρδισμοί

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι διεξήγαγαν νέα σειρά αεροπορικών βομβαρδισμών στον νότιο Λίβανο, βάζοντας στο στόχαστρο κυρίως συστήματα εκτόξευσης ρουκετών της Χεζμπολά, που κατ’ αυτές ήταν «έτοιμα να χρησιμοποιηθούν αμέσως (…) εναντίον της ισραηλινής επικράτειας», άλλα οπλικά συστήματα, καθώς και «τρομοκρατικές υποδομές».

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία «έπληξε περίπου 100 εκτοξευτήρες» και «άλλες τρομοκρατικές υποδομές», σύμφωνα με ανακοίνωση του επιτελείου, που υποσχέθηκε πως θα συνεχίσει να «κατεδαφίζει υποδομές και δυνατότητες» του σιιτικού κινήματος για να «υπερασπίσει το κράτος του Ισραήλ».

Εξάλλου, το πυροβολικό έπληξε την περιοχή Νακούρα του Λιβάνου και ο υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ επέμεινε πως οι επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολά «θα συνεχιστούν».

Στο μεταξύ μετά την ολοκλήρωση μιας αξιολόγησης ασφαλείας, οι IDF ανακοινώνουν ότι αίρουν τους περιορισμούς στην κυκλοφορία σε πολλές πόλεις και κοινότητες στο βορρά, αφού έδωσαν εντολή στους κατοίκους εκεί να παραμείνουν κοντά σε καταφύγια βομβών κατά τη διάρκεια της νύχτας μετά τις εντατικές αεροπορικές επιδρομές κατά στόχων της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Χθες το απόγευμα, ο Χασάν Νασράλα, ο ηγέτης του λιβανικού κινήματος που θεωρείται προσκείμενο στο Ιράν, αναγνώρισε ότι η παράταξή του υπέστη πλήγμα «χωρίς προηγούμενο» μετά τα κύματα φονικών εκρήξεων τηλεπικοινωνιακών συσκευών που χρησιμοποιούσαν μεταξύ άλλων στελέχη και μέλη της, διαμηνύοντας πως θα υπάρξει «τρομερή» ανταπόδοση στις επιθέσεις αυτές ευρείας κλίμακας, την ευθύνη για τις οποίες το κίνημά του προσάπτει στις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ.

Επισήμως, οι ισραηλινές αρχές δεν έχουν σχολιάσει τις εκρήξεις αυτές, που ακολούθησαν την ανακοίνωση της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι οι στόχοι του πολέμου με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας πλέον επεκτείνονται στα σύνορα με τον Λίβανο, συμπεριλαμβάνουν την ασφαλή επιστροφή των δεκάδων χιλιάδων εκτοπισμένων από ζώνες της βόρειας ισραηλινής επικράτειας.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και στις δυο πλευρές της ισραηλινολιβανικής μεθορίου από την 8η Οκτωβρίου 2023, όταν άρχισαν οι πρακτικά καθημερινές ανταλλαγές πυρών ανάμεσα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και τη Χεζμπολά.

Εν μέσω ατμόσφαιρας κορύφωσης της έντασης, η ισραηλινή διοίκηση εσωτερικού μετώπου ανακοίνωσε νέα μέτρα σε τομείς του κατεχόμενου υψιπέδου του Γκολάν και στο ανατολικό τμήμα της άνω Γαλιλαίας, συμπεριλαμβανομένης της πόλης Σαφέντ, καλώντας τους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και να μείνουν στα σπίτια τους.

epa11614315 An Israeli fighter jet flies over the Lebanese capital during a televised speech by Hezbollah Secretary-General Hassan Nasrallah, in Beirut, Lebanon, 19 September 2024. Lebanon's Health Minister Firas Abiad said on 19 September that at least 37 people have been and more than 2,900 others injured after multiple wireless communication devices (pagers) were detonated on 17 and 18 September. Lebanon's Hezbollah said in a statement that Israel was behind the attacks. EPA/WAEL HAMZEH