Πορτογαλία/πυρκαγιές: Πάνω από 40 οι ενεργές εστίες - Ενισχύσεις αναμένονται από Ισπανία και Μαρόκο

Οι φονικές πυρκαγιές στην κεντρική και τη βόρεια Πορτογαλία, όπου γύρω στις 42 εστίες παραμένουν ενεργές, έχουν φέρει στα όριά τους τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της χώρας, ενώ σήμερα αναμένεται να φτάσουν ενισχύσεις από την Ισπανία και το Μαρόκο, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της πορτογαλικής υπηρεσίας πολιτικής προστασίας.

Τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις πυρκαγιές στις περιφέρειες Αβέιρο και Βισέου, ενώ δεκάδες σπίτια έχουν καταστραφεί και εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δασικών και θαμνωδών εκτάσεων έχουν καεί. Για την κατάσβεσή τους έχουν κινητοποιηθεί πάνω από 5.000 πυροσβέστες.

Ο Ντουάρτε Κόστα, ο πρόεδρος της εθνικής αρχής πολιτικής προστασίας, δήλωσε στο CNN Portugal χθες, Τρίτη, το βράδυ ότι ειδική ομάδα αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων που απαρτίζεται από 230 μέλη προσωπικού του ισπανικού στρατού, θα αναπτυχθεί στην περιοχή Βισέου, στην κεντρική Πορτογαλία, όπου τεράστιες πυρκαγιές προκαλούν «μεγάλη ανησυχία αυτήν την στιγμή».

Το Μαρόκο αποστέλλει έως και 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη τα οποία θα φτάσουν επίσης σήμερα στην Πορτογαλία, πρόσθεσε.

Η Γαλλία ανακοίνωσε την αποστολή δύο επιπλέον πυροσβεστικών αεροπλάνων μετά τα δύο που είχε ήδη αποστείλει στην Πορτογαλία, όπως έκαναν και η Ισπανία, η Ιταλία και η Ελλάδα μετά το αίτημα για βοήθεια που διατύπωσε η πορτογαλική κυβέρνηση μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ.

«Βρισκόμαστε σε μια αγχωτική κατάσταση, στα όρια των δυνατοτήτων μας, και γι’αυτό ζητάμε βοήθεια από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό, την Ισπανία και το Μαρόκο», σημείωσε ο Κόστα, προσθέτοντας ότι οι ενισχύσεις θα επιτρέψουν κάποια εναλλαγή των εξαντλημένων Πορτογάλων πυροσβεστών και τη συντήρηση των αεροσκαφών.

epa11611645 Firefighters rest during a forest fire in Agueda, Portugal, 18 September 2024. Since 14 September 2024 wildfires have been raging in central and northern Portugal. At least seven people died and 40 were injured while more 5000 firefighters are mobilised to battle the fires. EPA/PAULO CUNHA