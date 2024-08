Οι Άγγλοι προτείνουν να μπει το παγωτό στη διδακτέα ύλη του δημοτικού

Οι Βρετανοί τερματίζουν τη διδακτέα ύλη του δημοτικού, προτείνοντας ως τρόπο γνωριμίας των παιδιών με τις επιστήμες τις «βασικές εμπειρίες».

Η Royal Society of Chemistry είναι επιστημονική, επαγγελματική ένωση της Μεγάλης Βρετανίας που έχει ως στόχο την προώθηση των χημικών επιστημών.

Είναι και μεταξύ αυτών που έκαναν τις προτάσεις τους στο υπουργείο Παιδείας της Αγγλίας για αναγκαίες αλλαγές που πρέπει να γίνουν στη διδακτέα ύλη παιδιών ηλικίας από 3 έως 11 ετών, προκειμένου να μάθουν θεμελιώδεις επιστημονικές έννοιες «που πρέπει να γνωρίζουν».

Για παράδειγμα, τη θερμότητα και τη ψύξη.

Σύμφωνα με τη σχολική επιθεώρηση της Αγγλίας, Ofsted οι επιστήμες κινδυνεύουν να εξαφανιστούν από την ύλη των μικρών μαθητών, δεδομένου ότι δαπανάται δυσανάλογος χρόνος του προγράμματος σπουδών στα αγγλικά και τα μαθηματικά. Δίχως να έχουν τις βάσεις, στο γυμνάσιο διδάσκονται γενετική.

Έτσι, η Royal Society of Chemistry μαζί με το Institute of Physics, τη Royal Society of Biology και την Association for Science Education πρότειναν απλούς, διασκεδαστικούς και αποτελεσματικούς τρόπους να γνωρίσουν οι μαθητές δημοτικού τις επιστήμες: μέσω βασικών εμπειριών.

Μπορείτε να μιλάτε 3 ώρες στο παιδί για τη θερμοκρασία και να μην καταλαβαίνει τι του λέτε.

Του δίνετε ένα παγωτό και λύνονται όλες οι απορίες.

Αυτή ήταν η πρόταση που έκαναν οι χημικοί στους υπεύθυνους για την ύλη.

«Η πρόταση μας είναι πως τα παιδιά έως τα 11 τους χρόνια θα πρέπει να έχουν αρχίσει να καταλαβαίνουν πώς λειτουργεί η θερμοκρασία και πώς η θερμότητα και ψύξη αλλάζουν τα πράγματα. Υπάρχει καλύτερος τρόπος για έναν δάσκαλο να εξηγήσει τη συνθήκη, από ένα παγωτό;», αναρωτήθηκε η Αϊλίν Οζκάν, ειδικός πολιτικών εκπαίδευσης της Royal Society of Chemistry και δάσκαλος.

Οι φυσικοί ζήτησαν να προστεθούν φώτα και μουσική στα μαθήματα (πολλά παιδιά απολαμβάνουν να κάνουν θόρυβο και ο δάσκαλος μπορεί να βοηθήσει στη διδασκαλία των βασικών εννοιών, όπως είναι η οκτάβα και ο όγκος της φωνής τους) και οι βιολόγοι η φύτευση λαχανικών και την παρακολούθηση της ανάπτυξης τους στο σχολείο (έτσι τα παιδιά θα μάθουν για τον κύκλο ζωής των ζωντανών όντων, ενώ θα γνωρίσουν τις υγιεινές και βιώσιμες επιλογές).

Να σημειωθεί εδώ πως οι προτάσεις προέκυψαν μετά την ανακοίνωση κυβερνητικού προγράμματος σπουδών και αξιολόγησης, τον Ιούλιο, από την γραμματέα εκπαίδευσης, Μπρίτζετ Φίλιπσον.

Όπως είχε πει πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα, στην αποστολή της κυβέρνησης να άρει τα εμπόδια για την ευκαιρία, να προσφέρει καλύτερες ευκαιρίες ζωής και να δώσει δυνατότητα σε περισσότερους νέους ανθρώπους να συνεχίσουν με τις καλύτερες προϋποθέσεις.

Πηγή: news247.gr