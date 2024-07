ΗΠΑ: Χιλιάδες διαδηλωτές στο Καπιτώλιο καταδίκασαν τον πόλεμο στη Γάζα

Χιλιάδες διαδηλωτές κατά του πολέμου του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, ορισμένοι κρατώντας σημαίες της Παλαιστίνης, συγκεντρώθηκαν κοντά στο Καπιτώλιο πριν από την ομιλία του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Κογκρέσο.

Μια σκηνή στολισμένη με πανό, μεταξύ άλλων, ένα που χαρακτήριζε τον Νετανιάχου «Καταζητούμενο Εγκληματία Πολέμου» σε μια αναφορά σε ένα ένταλμα σύλληψης που ζητούν να εκδώσουν οι εισαγγελείς του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Ο Νετανιάχου αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Σούζαν Σάραντον ανέβηκε στη σκηνή καταδικάζοντας για τον τόσο μεγάλο αριθμό νεκρών. «Κανείς δεν είναι ελεύθερος μέχρι όλοι να είναι ελεύθεροι», είπε η Σάραντον.

Σε κοντινή απόσταση, οι διαδηλωτές τοποθέτησαν σχεδόν 30 φέρετρα από χαρτόνι σε κανονικό μέγεθος τυλιγμένα με παλαιστινιακές σημαίες στη μνήμη όσων σκοτώθηκαν στον πόλεμο στη Γάζα. Πολλοί δρόμοι κοντά στο Καπιτώλιο έχουν αποκλειστεί και έχει διακοπεί η κυκλοφορία.

«Θέλω να ανασταλεί όλη η βοήθεια προς το Ισραήλ λόγω των ενεργειών του στη Γάζα», είπε ο Μπράντλεϊ Κάλιναν, ο οποίος ταξίδεψε για τη διαδήλωση από το Κολόμπους του Οχάιο, 640 χιλιόμετρα απόσταση.

