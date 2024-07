CopenPay: Πώς η Κοπεγχάγη επιβραβεύει τους οικολόγους τουρίστες

Την ώρα που Ισπανία και Ιταλία ανησυχούν από τον υπερτουρισμό στη Δανία δίνουν κίνητρα σε τουρίστες με περιβαλλοντική υπευθυνότητα

Στη Δανία, το Γραφείο Τουρισμού της Κοπεγχάγης εγκαινιάζει ένα πιλοτικό πρόγραμμα που επιβραβεύει τους επισκέπτες για την οικολογική τους συμπεριφορά. Από τις 15 Ιουλίου, οι τουρίστες που θα συμμετάσχουν σε μια βιώσιμη δραστηριότητα θα κερδίσουν ένα δώρο, όπως μια δωρεάν ενοικίαση καγιάκ, δωρεάν καφέ ή είσοδο σε μουσεία.

Η νέα πρωτοβουλία, CopenPay, είναι απλή: πάρτε μέρος σε μια προσπάθεια φιλική προς το περιβάλλον και λάβετε ένα προνόμιο από τις 24 επιχειρήσεις και ιδρύματα που συμμετέχουν -τουρίστες ή ντόπιοι- στο πρόγραμμα «Wonderful Copenhagen». Για παράδειγμα, μπορείτε να συλλέξετε πλαστικά σκουπίδια και να τα μετατρέψετε σε τέχνη σε ένα εργαστήριο που διοργανώνει η Εθνική Πινακοθήκη της Δανίας.

Η μετακίνηση με ποδήλατο ή με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στο Κέντρο Πόρων Amager, επιβραβεύεται με 20 επιπλέον λεπτά για σκι στο CopenHill, μια τεχνητή πίστα στην οροφή του εργοστασίου παραγωγής ενέργειας. Η εθελοντική εργασία στο Oens Have, τον μεγαλύτερο αστικό κήπο της Βόρειας Ευρώπης, ή στον ιστορικό κήπο του Μουσείου Karen Blixen ισοδυναμεί με ένα δωρεάν χορτοφαγικό γεύμα ή δωρεάν είσοδο στο μουσείο, αντίστοιχα.

«Θέλουμε να μετατρέψουμε τον τουρισμό σε μια θετική δύναμη αλλαγής όσον αφορά τη βιωσιμότητα» δήλωσε η Rikke Holm Petersen, διευθύντρια επικοινωνίας του Wonderful Copenhagen, «αλλά θέλουμε και οι τουρίστες να έχουν μια αξέχαστη και διασκεδαστική εμπειρία».

Προορισμοί σε όλο τον κόσμο πειραματίζονται με δημιουργικούς τρόπους για να προωθήσουν την περιβαλλοντική υπευθυνότητα και να εμπλέξουν τους τουρίστες στον σκοπό τους. Στη Χαβάη, με το πρόγραμμα Mālama Hawaiʻi, οι ταξιδιώτες μπορούν να κερδίσουν μια έκπτωση στο ξενοδοχείο ή μια δωρεάν διανυκτέρευση με τον εθελοντισμό τους. Για παράδειγμα, οι επισκέπτες που προσφέρουν χρόνο στο Pacific Whale Foundation στο Μάουι, λαμβάνουν δωρεάν τέταρτη διανυκτέρευση και πρωινό για δύο άτομα στο Hana-Maui Resort.

Το 2017, το Παλάου θέσπισε το Palau Pledge, το οποίο οι τουρίστες πρέπει να υπογράψουν κατά την είσοδό τους στη χώρα, με τη συμφωνία για τη «διατήρηση και προστασία» των νησιών να σφραγίζεται στο διαβατήριό τους.

Τα ξενοδοχεία ενθαρρύνουν επίσης τους επισκέπτες να μειώσουν την κατανάλωσή τους. Οι ιδιοκτησίες που είναι συνδεδεμένες με το σχέδιο «Purple Goes Green» του Yotel προσφέρουν στους επισκέπτες μια πίστωση φαγητού και ποτού για κάθε ημέρα που επιλέγουν να μην κάνουν καθαριότητα. Η Best Western Hotels and Resorts έχει ένα παρόμοιο πρόγραμμα, με τους επισκέπτες να κερδίζουν πόντους ή ένα κουπόνι γεύματος.

Ο Randy Durband, διευθύνων σύμβουλος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Βιώσιμου Τουρισμού, επικροτεί τα προγράμματα που ανταμείβουν την καλή συμπεριφορά αντί να ενοχοποιούν τους ανθρώπους να ενεργούν υπεύθυνα ή να τους μαλώνουν όταν δεν τα καταφέρνουν. «Η Κοπεγχάγη αξίζει κάποια εύσημα που δεν κουνάει τη γροθιά στην κακή συμπεριφορά, αλλά προσπαθεί να το κάνει διασκεδαστικό και να έχει κάποια κίνητρα και οφέλη», δήλωσε ο Durband.

Με πληροφορίες από Washington Post / Πηγή: lifo.gr