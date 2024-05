Σωστικά συνεργεία ανέσυραν τις σορούς του Ιρανού προέδρου και οκτώ άλλων ατόμων που επέβαιναν στο ελικόπτερο που συνετρίβη

Ιρανικά σωστικά συνεργεία ανέσυραν το πρωί τις σορούς του Ιρανού προέδρου Εμπραχίμ Ραϊσί και οκτώ άλλων που επέβαιναν στο ελικόπτερο που συνετρίβη χθες, Κυριακή, στο βορειοδυτικό τμήμα του Ιράν, ανακοίνωσε η Ερυθρά Ημισέληνος. «Αυτήν την ώρα μεταφέρουμε τις σορούς των μαρτύρων στην Ταμπρίζ», την μεγαλούπολη στο βορειοδυτικό Ιράν, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο επικεφαλής της Ερυθράς Ημισελήνου Πιρχοσεΐν Κουλιβάντ, ανακοινώνοντας το τέλος των επιχειρήσεων έρευνας στο σημείο του δυστυχήματος.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσαν σήμερα (20/5) τον θάνατο του προέδρου Εμπραχίμ Ραϊσί και του υπουργού Εξωτερικών Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν στο χθεσινό δυστύχημα του ελικοπτέρου τους στο βορειοδυτικό Ιράν.

Η ανακοίνωση αυτή ανοίγει περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας στο Ιράν, μείζονα παράγοντα στη Μέση Ανατολή, μια περιφέρεια που συγκλονίζεται από τον πόλεμο στη λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Η πληροφορία για το θάνατο του προέδρου δόθηκε από τα κύρια πρακτορεία ειδήσεων και τις εφημερίδες, εν αναμονή μιας δήλωσης των αρχών μετά την ανακάλυψη των συντριμμιών του ελικοπτέρου σήμερα τα χαράματα. Η τηλεόραση μεταδίδει σήμερα το πρωί θρησκευτικούς ύμνους και φωτογραφίες του προέδρου.

Η Ερυθρά Ημισέληνος και ο στρατός του Ιράν προσπαθούν να μεταφέρουν τα πτώματα του τραγικού περιστατικού, μεταδίδουν οι Tehran Times.

«Το μεγάλο πνεύμα του δημοφιλούς και επαναστάτη προέδρου του Ιράν μετέβη στο ανώτατο βασίλειο», μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA χαιρετίζοντας «το μαρτύριο» των θυμάτων.

BREAKING: MANY BODIES OF THOSE DIED IN IRAN PRESIDENT RAISI HELICOPTER CRASH HAVE BEEN BURNT AND CANNOT BE IDENTIFIED pic.twitter.com/ilM0ohOmnZ