Iνδονησία: Συναγερμός για το ηφαίστειο Ίμπου

Σε κόκκινο συναγερμό είναι οι Αρχές στην Ινδονησία καθώς η δραστηριότητα του ηφαιστείου Ίμπου κλιμακώνεται μέρα με την ημέρα.

Το ηφαίστειο σε μία από τις μεγαλύτερες εκρήξεις του το 2024 εκτοξεύει στάχτη σε ύψος πέντε χιλιομέτρων.

Η ηφαιστειολογική υπηρεσία σε ανακοίνωσή της προειδοποίησε επίσης τους κατοίκους της περιοχής να μην πλησιάσουν το ηφαίστειο, που βρίσκεται στο απομακρυσμένο νησί Χαλχαμέρα.

WATCH: Mount Ibu, a volcano in eastern Indonesia spewed ash five kilometers into the sky, in one of its largest eruptions this year. pic.twitter.com/IePOF7vlUZ