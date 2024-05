Η στιγμή που μεταφέρουν τραυματισμένο τον Σλοβάκο πρωθυπουργό

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας πυροβολήθηκε και τραυματίστηκε, σύμφωνα με αναφορές τοπικών μέσων ενημέρωσης. Ο Ρόμπερτ Φίτσο πυροβολήθηκε μπροστά από ένα πολιτιστικό κοινοτικό κέντρο στην πόλη Χάντλοβα, όπου είχε πραγματοποιηθεί κυβερνητική συνεδρίαση, αναφέρουν τα δημοσιεύματα. Ακούστηκαν αρκετοί πυροβολισμοί, σύμφωνα με δημοσιογράφους που βρίσκονταν στη σκηνή.

Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο Ρόμπερτ Φίτσο πυροβολήθηκε αρκετές φορές από τον δράστη, ο οποίος και συνελήφθη. Άντρες της ασφάλειας μετέφεραν τον Φίτσο στο νοσοκομείο και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του.

Ο Σλοβάκος ηγέτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη από την αστυνομία.

Shocking video taken seconds after Robert Fico was shot while greeting crowds in Handlova. The Slovak Prime Minister was then rushed to hospital, while members of the public and police detained the attacker. #Slovakia #RobertFico pic.twitter.com/hUPsMg8Ls4

Σύμφωνα με τον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό σταθμό TA3 ακούστηκαν τέσσερις πυροβολισμοί και ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας χτυπήθηκε στην κοιλιά. Η σλοβακική υπηρεσία εκτάκτων καταστάσεων έστειλε ελικόπτερο στην πόλη Χάντλοβα για τη μεταφορά σε νοσοκομείο του 59χρονου Σλοβάκου πρωθυπουργού.

#BREAKING: Slovakia's Prime Minster Robert Fico has been shot and injured. Shooter has been captured alive by his security. The incident took place in the town of Handlova, some 150 kilometres north east of the capital Bratislava. PM Fico rushed to the hospital, in surgery. pic.twitter.com/jrI18D2kb4