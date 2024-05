Γερμανία: Βεβήλωση στον τάφο του Σόιμπλε - Άγνωστοι έσκαψαν τρύπα πάνω από ένα μέτρο

Nachdem am Montagmorgen am Grab des im Dezember 2023 verstorbenen Dr. Wolfgang Schäuble auf dem Waldbachfriedhof in Offenburg Erdaushub durch städtische Mitarbeiter festgestellt wurde, haben Polizei und Staatsanwaltschaft die Ermittlungen eingeleitet.

➡️ https://t.co/ZLVNamAWWL pic.twitter.com/wj6IeCPaUa