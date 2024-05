Νικήτρια της Eurovision η Ελβετία - Η Κύπρος κατέκτησε την 15η, η Ελλάδα την 11η θέση

Ο Nemo με το τραγούδι «The Code» είναι ο μεγάλος νικητής του 68ου διαγωνισμού - Δείτε τα αποτελέσματα

Ο μεγάλος τελικός της Eurovision για το 2024 ολοκληρώθηκε στο Μάλμε της Σουηδίας, με μεγάλη νικήτρια την Ελβετία, την οποία εκπροσώπησε ο Nemo, που ήταν ανάμεσα στα φαβορί του φετινού διαγωνισμού με το τραγούδι «The Code».

Τη δεύτερη θέση κατέκτησε η Κροατία και την τρίτη η Ουκρανία. Η Ελλάδα βγήκε 11η και η Κύπρος 15η.

Δείτε βίντεο με την εμφάνιση του Nemo μετά τη νίκη του

Δείτε τις συνολικές βαθμολογίες

1. Ελβετία - 591

2. Κροατία - 547

3. Ουκρανία - 453

4. Γαλλία - 445

5. Ισραήλ - 376

6. Ιρλανδία - 278

7. Ιταλία - 268

8. Αρμενία - 183

9. Σουηδία - 174

10. Πορτογαλία - 152

11. Ελλάδα - 126

12. Γερμανία - 117

13. Λουξεμβούργο - 103

14. Λιθουανία - 90

15. Κύπρος - 79

16. Λετονία - 64

17. Σερβία - 54

18. Ηνωμένο Βασίλειο - 46

19. Φινλανδία - 38

20. Εσθονία - 37

21. Γεωργία - 34

22. Ισπανία - 30

23. Σλοβενία - 27

24. Αυστρία - 24

25. Νορβηγία - 16

Τα αποτελέσματα από τις κριτικές επιτροπές:

Δείτε βίντεο με την εμφάνιση της Ελβετίας στον τελικό

12αρι από την επιτροπή της Κύπρου στην Κροατία - Τι έδωσε στην Ελλάδα

Να σημειωθεί ότι η επιτροπή της Κύπρου έδωσε 7 βαθμούς στην Ελλάδα και 12 στην Κροατία. Ενώ η κριτική επιτροπή της Ελλάδας έδωσε 10 βαθμούς στην Κύπρο και το 12άρι στην Ελβετία.

Δείτε αναλυτικά τη βαθμολογία της επιτροπής της Κύπρου:

Η Silia Kapsis

Η Silia Kapsis, η 17χρονη εκπρόσωπος της Κύπρου τραγούδησε το «Liar» και εντυπωσίασε κι εκείνη, με τις χορευτικές της κινήσεις και την ενέργειά της.

Δείτε βίντεο με την εμφάνιση της Κύπρου

Στον τελικό συμμετείχαν συνολικά 25 χώρες και όχι 26, αφού η Ολλανδία αποκλείστηκε. Οι 19 χώρες είχαν προκριθεί από τους ημιτελικούς, η Σουηδία είχε αυτόματη είσοδο στον τελικό, καθώς και οι «Big Five» χώρες δηλαδή το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Ισπανία.

Δρακόντεια ήταν και τα μέτρα ασφαλείας για τον αποψινό τελικό, καθώς είχαν προκύψει μεγάλες αντιδράσεις και εκδηλώσεις διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ, με τις αρχές στη σουηδική πόλη να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα.

Αναλυτικά η σειρά εμφάνισης των χωρών

1. Σουηδία / Marcus & Martinus - Unforgettable

2. Ουκρανία / a. alyona & J. Heil - Teresa & Maria

3. Γερμανία / Isaak - Always on the Run

4. Λουξεμβούργο / Tali - Fighter

5. Ισραήλ / Eden Golan - Hurricane

6. Λιθουανία / Silvester Belt - Luktelk

7. Ισπανία / Nebulossa - Zorra

8. Εσθονία / 5MIINUST x Puuluup - (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

9. Ιρλανδία / Bambie Thug - Doomsday Blue

10. Λετονία / Dons - Hollow

11. Ελλάδα / Marina Satti - ZARI

12. Ηνωμένο Βασίλειο / Olly Alexander - Dizzy

13. Νορβηγία / Gåte - Ulveham

14. Ιταλία / Angelina Mango - La noia

15. Σερβία / Teya Dora - Ramonda

16. Φινλανδία / Windows95man - No Rules!

17. Πορτογαλία / Iolanda - Grito

18. Αρμενία / LADANIVA - Jako

19. Κύπρος / Silia Kapsis - Liar

20. Ελβετία / Nemo - The Code

21. Σλοβενία / Raiven - Veronika

22. Κροατία / Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim

23. Γεωργία / Nutsa Buzaladze - Firefighter

24. Γαλλία / Slimane - Mon amour

25. Αυστρία / Kaleen - We Will Rave

