Live: Ξεκίνησε ο μεγάλος τελικός της Eurovision - Η Κύπρος διαγωνίζεται στην 20η θέση

Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας - 25 χώρες διεκδικούν το βραβείο του φετινού διαγωνισμού

O μεγάλος τελικός του 68ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision στο Μάλμε της Σουηδίας, έχει ξεκινήσει να προβάλλεται στην RIK1 από τις 22:00, σε απευθείας σύνδεση με τη σκηνή του Μalmö Arena.

Στον τελικό συμμετέχουν συνολικά 25 χώρες και όχι 26, αφού η Ολλανδία αποκλείστηκε πριν μερικές ώρες. Οι 19 χώρες έχουν προκριθεί από τους ημιτελικούς, η Σουηδία έχει αυτόματη είσοδο στον τελικό, καθώς και οι «Big Five» χώρες δηλαδή το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Ισπανία.

Δρακόντεια είναι και τα μέτρα ασφαλείας για τον αποψινό τελικό, καθώς έχουν προκύψει μεγάλες αντιδράσεις και εκδηλώσεις διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ, με τις αρχές στη σουηδική πόλη να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα. Η Loreen πάντως, που κέρδισε τον διαγωνισμό πέρυσι, ξεκαθάρισε, σύμφωνα με τη Sun, ότι δεν πρόκειται να δώσει το τρόπαιο στην Eden Golan, σε περίπτωση που κερδίσει τον διαγωνισμό.

Το μεγάλο φαβορί θεωρείται ο Baby Lasagna που εκπροσωπεί την Κροατία με το «Rim Tim Tagi Dim», ένα electro-glam-metal κομμάτι σε ένα εκρηκτικό stage show. Το Ισραήλ, μετά τον δεύτερο ημιτελικό, κέρδισε σημαντικό έδαφος στην κούρσα καταφέρνοντας να διεισδύσει ανάμεσα στον Κροάτη και τον Ελβετό και να βρει τον εαυτό του ξαφνικά στη 2η θέση των στοιχηματικών εταιρειών. Μία από τις πιο πολυδιαφημισμένες συμμετοχές είναι το «Code» της Ελβετίας, στο οποίο ο τραγουδιστής Nemo, ένα non-binary άτομο, περιγράφει το ταξίδι της ταυτότητας του φύλου του. Άλλα τραγούδια που έχουν προκαλέσει αίσθηση, είναι το «La Noia» της Angelina Mango από την Ιταλία και το «Doomsday Blue» της Bambie Thug για την Ιρλανδία. Σύμφωνα με το Eurovisionworld.com, η Ελλάδα βρίσκεται στην 9η θέση και η Κύπρος στην 20η θέση, τίποτα ωστόσο δεν έχει κριθεί ακόμα.

Δείτε live:

Αναλυτικά η σειρά εμφάνισης των χωρών:

1. Σουηδία / Marcus & Martinus - Unforgettable

2. Ουκρανία / a. alyona & J. Heil - Teresa & Maria

3. Γερμανία / Isaak - Always on the Run

4. Λουξεμβούργο / Tali - Fighter

5. Ισραήλ / Eden Golan - Hurricane

6. Λιθουανία / Silvester Belt - Luktelk

7. Ισπανία / Nebulossa - Zorra

8. Εσθονία / 5MIINUST x Puuluup - (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

9. Ιρλανδία / Bambie Thug - Doomsday Blue

10. Λετονία / Dons - Hollow

11. Ελλάδα / Marina Satti - ZARI

12. Ηνωμένο Βασίλειο / Olly Alexander - Dizzy

13. Νορβηγία / Gåte - Ulveham

14. Ιταλία / Angelina Mango - La noia

15. Σερβία / Teya Dora - Ramonda

16. Φινλανδία / Windows95man - No Rules!

17. Πορτογαλία / Iolanda - Grito

18. Αρμενία / LADANIVA - Jako

19. Κύπρος / Silia Kapsis - Liar

20. Ελβετία / Nemo - The Code

21. Σλοβενία / Raiven - Veronika

22. Κροατία / Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim

23. Γεωργία / Nutsa Buzaladze - Firefighter

24. Γαλλία / Slimane - Mon amour

25. Αυστρία / Kaleen - We Will Rave

Η ψηφοφορία

Φέτος έχουν σημειωθεί έγιναν ορισμένες αλλαγές στο σύστημα ψηφοφορίας στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision. Η πιο σημαντική αφορά στην επέκταση του χρόνου. Πιο συγκεκριμένα, η ψηφοφορία για τους τηλεθεατές στον μεγάλο τελικό ανοίγει λίγο πριν την εκτέλεση του πρώτου τραγουδιού και θα παραμείνει ανοιχτή σε όλη τη διάρκεια των εμφανίσεων και για έως και 40 λεπτά μετά την εκτέλεση της τελευταίας εμφάνισης. Η κριτική επιτροπή σε κάθε μία από τις 37 συμμετέχουσες χώρες θα απονείμει επίσης συνολικά 58 βαθμούς (1 – 8, 10 και 12). Ο συνολικός αριθμός των πόντων που θα κατανεμηθούν από τις επιτροπές θα είναι 2.146.

Ο αποκλεισμός της Ολλανδίας από τον μεγάλο τελικό

Η Ολλανδία τέθηκε εκτός του τελικού της Eurovision μετά τις καταγγελίες για τον Joost Klein. Με επίσημη ανακοίνωσή της η EBU ενημερώνει πως ο Ολλανδός τραγουδιστής δεν θα συμμετάσχει στον αποψινό μεγάλο τελικό της Eurovision. Αν και η διοργάνωση δεν ξεκαθάρισε τι ακριβώς έχει συμβεί σχετικά με το περιστατικό, για το οποίο κατηγορείται ο καλλιτέχνης, ανακοίνωσε τον αποκλεισμό του. Η ανακοίνωση ωστόσο, κάνει λόγο για «ανάρμοστη συμπεριφορά» απέναντι σε μέλος της παραγωγής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Ολλανδός καλλιτέχνης Joost Klein δεν θα συμμετάσχει στον μεγάλο τελικό του φετινού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision. Η σουηδική αστυνομία διερεύνησε την καταγγελία μιας γυναίκας μέλους του συνεργείου παραγωγής μετά από ένα περιστατικό που ακολούθησε την εμφάνισή του στον ημιτελικό της Πέμπτης το βράδυ. Όσο η νομική διαδικασία παίρνει τον δρόμο της, δεν θα ήταν σκόπιμο να συνεχίσει στον Διαγωνισμό.

Θα θέλαμε να ξεκαθαρίσουμε ότι, σε αντίθεση με ορισμένες αναφορές στα μέσα ενημέρωσης και τις εικασίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το περιστατικό αυτό δεν αφορούσε κανέναν άλλο καλλιτέχνη ή μέλος της αποστολής. Διατηρούμε πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι σε ανάρμοστη συμπεριφορά στην εκδήλωσή μας και δεσμευόμαστε να παρέχουμε ένα ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον εργασίας για όλο το προσωπικό του Διαγωνισμού. Υπό αυτό το πρίσμα, η συμπεριφορά του Joost Klein προς ένα μέλος της ομάδας θεωρείται ότι παραβιάζει τους κανόνες του Διαγωνισμού.

Ο μεγάλος τελικός του 68ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision θα συνεχιστεί τώρα με 25 συμμετέχοντα τραγούδια».

Πηγή: protothema.gr