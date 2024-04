Από που κατάγονται οι περισσότεροι μορφωμένοι και επαγγελματικά καταρτισμένοι μετανάστες - Αναλυτικά στοιχεία

Την περίοδο 2015-2016, βάσει δηλαδή των τελευταίων διαθέσιμων data, περίπου 40εκατ. μετανάστες υψηλού μορφωτικού επιπέδου ή/και με επαγγελματική κατάρτιση ζούσαν σε χώρες του ΟΟΣΑ.

Σίγουρα, οι μετανάστες με συγκεκριμένη εξειδίκευση είναι ευπρόσδεκτοι στις αγορές εργασίας των πιο ανεπτυγμένων χωρών και κυρίως σε όσες παρατηρείται μείωση των γεννήσεων και αύξηση του πληθυσμού της τρίτης ηλικίας.

Η τάση φυγής όμως των πιο μορφωμένων από τις χώρες καταγωγής τους έχει σε αυτές μια σημαντικά επιζήμια επίπτωση: το γνωστό πλέον brain drain.

Όπως φαίνεται βάσει των στοιχείων του ΟΟΣΑ και της Παγκόσμιας Τράπεζας η Ινδία και η Κίνα είναι οι δύο χώρες με τις μεγαλύτερη ”εξαγωγή” εξειδικευμένων μεταναστών αν και συγκριτικά με το μέγεθος του πληθυσμού των δυο χωρών, οι αριθμοί είναι σχετικά χαμηλοί.

Συγκεκριμένα την περίοδο 2015-2016 συνολικά 3,1 εκατ Ινδοί με επαγγελματική ή/και ακαδημαϊκή κατάρτιση ζούσαν και εργάζονταν σε άλλες χώρες και αντίστοιχα 2,2 εκατ. Κινέζοι όπως φαίνεται και στο γράφημα του Statista.

Άλλες χώρες με υψηλό αριθμό ”εξαγωγής” μεταναστών ανάλογου προφίλ είναι οι Φιλιππίνες, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία με 1,89 εκατ, 1,75εκατ. και 1,47 εκατ. που συμπληρώνουν την πεντάδα με τις μεγαλύτερες απώλειες σε πληθυσμού με επαγγελματική ή/και ακαδημαϊκή κατάρτιση.

