Ταϊβάν: Συνεχίζεται η έρευνα για τους αγνοούμενους του ισχυρού σεισμού - Προβλέπονται περισσότεροι τις επόμενες ημέρες

Συνεχίζονται οι έρευνες διάσωσης με τις ομάδες που επιχειρούν να προσπαθούν να προσεγγίσουν πάνω από 100 άτομα που παγιδεύτηκαν στα ορυχεία και σε ένα από τα εθνικά πάρκα της Ταϊβάν, μετά τον ισχυρότερο σεισμό των τελευταίων δεκαετιών, που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν εννέα άνθρωποι και να τραυματιστούν πάνω από 1.000.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, οι προσπάθειες έρευνας γύρω από τη χειρότερα πληγείσα πόλη Χουαλιέν στην ανατολική ακτή δυσχεραίνονται από περισσότερους από 50 μετασεισμούς που καταγράφηκαν από το πρωί της Τετάρτης που σημειώθηκε ο σεισμός, ανακοίνωσε η Κεντρική Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ταϊβάν (CWA). Προβλέπονται περισσότεροι τις επόμενες τέσσερις ημέρες, με μεγέθη μεταξύ 6,5 και 7 βαθμών.

Ανεβαίνει ο αριθμός των εγκλωβισμένων

Περίπου 80 άνθρωποι πιστεύεται ότι έχουν παγιδευτεί σε περιοχές ορυχείων, αν και δεν ήταν άμεσα σαφές αν βρίσκονταν μέσα σε ορυχείο τη στιγμή του σεισμού. Περίπου 50 ξενοδοχοϋπάλληλοι πιστεύεται ότι εγκλωβίστηκαν στο εθνικό πάρκο Ταρόκο, αφού η αυτοκινητοπομπή των τεσσάρων μικρών λεωφορείων τους παγιδεύτηκε σε ορεινό δρόμο από κατολίσθηση.

Τα σήματα των κινητών τηλεφώνων υποδηλώνουν ότι μπορεί να έχουν βρει καταφύγιο στο σύστημα σπηλαίων Jiuqiu, ανέφεραν τοπικές αναφορές, και οι ομάδες διάσωσης προσπαθούν τώρα να καθαρίσουν το δρόμο για να τους προσεγγίσουν. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι τέσσερις από τους θανάτους – τρεις πεζοπόροι και ένας οδηγός – σημειώθηκαν στο πάρκο μετά από κατολισθήσεις βράχων.

Καθώς έπεφτε το σκοτάδι την Τετάρτη, εκατοντάδες άνθρωποι περνούσαν τη νύχτα σε σκηνές και άλλα καταφύγια. Εν τω μεταξύ, δεκάδες εργαζόμενοι σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης προσπαθούσαν να στηρίξουν τα κατεστραμμένα κτίρια και να κατεδαφίσουν εκείνα που θεωρούνταν αδύνατο να σωθούν.

«Φοβάμαι τους μετασεισμούς και δεν ξέρω πόσο έντονη θα είναι η δόνηση», δήλωσε μια 52χρονη κάτοικος της Χουαλιέν, που έδωσε το επώνυμό της ως Γιου, καθώς πήγαινε σε ένα από τα καταφύγια.

Μια γυναίκα που διαχειρίζεται καταλύματα bed-and-breakfast στην πόλη Hualien δήλωσε ότι προσπαθούσε να ηρεμήσει τους επισκέπτες της. «Αυτός είναι ο μεγαλύτερος σεισμός που έχω βιώσει ποτέ», δήλωσε η γυναίκα, η οποία ζήτησε να αναγνωριστεί μόνο με το επώνυμό της, Τσαν.

Ο δήμαρχος της πόλης, Hsu Chen-Wei, δήλωσε ότι όλοι οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις σε κτίρια που βρίσκονταν σε επικίνδυνη κατάσταση εκκενώθηκαν και ότι άρχισαν οι εργασίες κατεδάφισης σε τέσσερα κτίρια.

Διερευνώνται τα αίτια για την μη έκδοση συναγερμού

Ο σεισμός χτύπησε σε βάθος μόλις 15,5 χιλιομέτρων, καθώς οι άνθρωποι πήγαιναν στη δουλειά και στο σχολείο, προκαλώντας προειδοποίηση για τσουνάμι στη νότια Ιαπωνία και τις Φιλιππίνες, η οποία αργότερα άρθηκε.

Τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο σεισμός έγινε αισθητός στη νοτιοανατολική επαρχία Φουτζιάν, ενώ μάρτυρας του Reuters δήλωσε ότι έγινε αισθητός και στο εμπορικό κέντρο της Σαγκάης. Ωστόσο, δεν εκδόθηκε συναγερμός για σεισμό σε ολόκληρη την Ταϊβάν και οι αξιωματούχοι διερευνούν το γιατί, δήλωσαν οι μετεωρολόγοι.

epa11258199 Two men chat in front of one of the tents donated by the Red Cross Society of the Republic of China (ROC) Taiwan set up at a primary-school-turned shelter following the 03 April magnitude 7.4 earthquake in Hualien, Taiwan, 04 April 2024. The strongest earthquake in 25 years, with multiple aftershocks, has taken at least nine lives and injured more than a thousand people while causing nationwide damages to structures and buildings. Schools or businesses in some parts of the island have been suspended. EPA/DANIEL CENG