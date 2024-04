Ισραήλ: Την παραίτηση Νετανιάχου ζητούν συγγενείς ομήρων σε διαδήλωση

Χιλιάδες Ισραηλινοί, μεταξύ των οποίων και πολλοί συγγενείς ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, διαδήλωσαν και πάλι το βράδυ της Τρίτης στην Ιερουσαλήμ, ζητώντας την παραίτηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον οποίο κατηγορούν ότι «πρόδωσε» την εμπιστοσύνη του λαού.

«Δεν θα ησυχάσετε ούτε μέρα ούτε νύχτα» φώναζαν οι διαδηλωτές.

«Κάνετε εκστρατεία εναντίον μου, εναντίον των οικογενειών των ομήρων, στραφήκατε εναντίον μας. Μας αποκαλείτε προδότες, όταν ΕΣΕΙΣ είστε ο προδότης, ο προδότης του λαού σας, των ψηφοφόρων σας, του κράτους του Ισραήλ», είπε από μικροφώνου η Εϊνάβ Ζανγκάουερ. Ο γιος της, ο Ματάν, κρατείται όμηρος στη Λωρίδα της Γάζας μετά την επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, στις 7 Οκτωβρίου.

epa11255926 Israeli anti government protesters hold torches during a protest outside the residence of Prime Minister Benjamin Netanyahu, in Jerusalem, 02 April 2024. Protesters called for a four-day rally outside the Knesset, including setting up tents, demanding the return of all hostages and the dissolution of the government. According to the IDF, 134 Israeli hostages are currently held by Hamas in Gaza. EPA/ABIR SULTAN