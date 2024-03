Παρίσι: Δύο χιλιόμετρα τρέξιμο με γεμάτο δίσκο - Αναβιώνουν οι ιστορικοί αγώνες των σερβιτόρων

Διακόσιοι σερβιτόροι, της crème de la crème των καφέ της πόλης βγήκαν στους δρόμους και τα σοκάκια του κεντρικού Παρισιού

Οι άντρες και γυναίκες σερβιτόροι που αποτελούν την ψυχή της γαλλικής πρωτεύουσας, συχνά κατηγορούνται ότι είναι αγέλαστοι, αγενείς και ανυπόμονοι με τους πελάτες τους. Αλλά οι «garçons de café» του Παρισιού είναι αναμφίβολα επαγγελματίες.

Μπορούν να θυμούνται τις παραγγελίες οκτώ ατόμων χωρίς καν να κρατούν σημειώσεις. Μπορούν να μεταφέρουν όλα τα πιάτα και τα ποτά με μία κίνηση. Και μπορούν να διαχειριστούν την κίνηση του μεσημεριανού διαλείμματος χωρίς κανένα πρόβλημα καταφέρνοντας, μάλιστα, να βρουν χρόνο και για ένα τσιγάρο.

Αυτές οι επαγγελματικές δεξιότητες παρουσιάστηκαν σε πλήρη ισχύ την Κυριακή, όταν διοργανώθηκε στο Παρίσι το Course des Cafés, σηματοδοτώντας την αναβίωση μιας ετήσιας εκδήλωσης που προκαλεί τους σερβιτόρους να τρέξουν μια διαδρομή δύο χιλιομέτρων, κρατώντας δίσκους γεμάτους με φλιτζάνι καφέ, ένα ποτήρι νερό και ένα κρουασάν.

Διακόσιοι σερβιτόροι, της crème de la crème των καφέ της πόλης, ντυμένοι κλασικά με μαύρο παντελόνι ή φούστα, ποδιά και λευκό τοπ, βγήκαν στους δρόμους και τα σοκάκια του κεντρικού Παρισιού για να διαγωνιστούν στην εκδήλωση και να διασκεδάσουν τα πλήθη.

Des dizaines de serveuses et serveurs se sont affrontés dimanche dans les rues de Paris pour remporter la Course des garçons de café, improbable épreuve de deux kilomètres ressuscitée à quatre mois des JO #AFPVertical ⤵️ pic.twitter.com/0cB9lkNhtz — Agence France-Presse (@afpfr) March 25, 2024

Για να κερδίσουν τον αγώνα, οι συμμετέχοντες έπρεπε όχι μόνο να είναι γρήγοροι αλλά και προσεκτικοί. Οποιαδήποτε αλλαγή στη σύνθεση του δίσκου τους επηρέαζε την τελική τους βαθμολογία. Δεν επιτρεπόταν καμία απολύτως διαρροή. Και, όπως επεσήμανε χαριτολογώντας η δημοτική αρχή του Παρισιού, ούτε φαγητού!

Οι αυστηρές απαιτήσεις σήμαιναν ότι ο αγώνας ήταν περισσότερο γρήγορο περπάτημα παρά τρέξιμο.

«Προσπάθησα να κρατήσω το δίσκο, είναι αρκετά βαρύς!» Η δήμαρχος του Παρισιού Anne Hidalgo είπε στους δημοσιογράφους λίγο πριν ξεκινήσει ο αγώνας.

«Πρέπει να περπατάς γρήγορα, αλλά όχι πολύ γρήγορα», είπε μια διαγωνιζόμενη στον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό France Bleu.

Μόλις ξεκίνησε ο αγώνας υπήρξαν αναπόφευκτες καταστροφές: νερό χύθηκε, φλιτζάνια ανατράπηκαν. Ένας διαγωνιζόμενος φώναξε: «Δεν νιώθω τα δάχτυλά μου!».

Ακούστηκαν επιφωνήματα έκπληξης, ζητωκραυγές και γέλια από τους χιλιάδες Παριζιάνους που αψήφησαν την ψύχρα και παρακολούθησαν την επιστροφή αυτής της πεμπτουσίας γαλλικής εκδήλωσης, η οποία ακυρώθηκε πριν από 12 χρόνια λόγω περικοπών του προϋπολογισμού.

«Εξαιρετικές γαλλικές υπηρεσίες»

Η παράδοση αναβίωσε για να προωθήσει τον αθλητισμό και την «αριστεία των γαλλικών υπηρεσιών», καθώς η χώρα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τους Θερινούς Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2024.

Αξιωματούχοι της πόλης παρακολούθησαν επίσης τον αγώνα, συμπεριλαμβανομένου του δημάρχου του κεντρικού Παρισιού, Ariel Weil και των δύο αντιδημάρχων του Παρισιού που είναι αρμόδιοι για τις Ολυμπιακές υποθέσεις και τις επιχειρήσεις, Pierre Rabadan και Nicolas Bonnet Oulaldj.

Ιστορία

Το «Course des Garçons de Café» ξεκίνησε για πρώτη φορά το 1914 για να αναδείξει τα καφέ και τα εστιατόρια της γαλλικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τον Γάλλο ιστορικό Laurent Bihl.

Κατά τη διάρκεια των ετών, το «Course des Garçons de Café» βρήκε υποστηρικτές όχι μόνο στο Παρίσι αλλά και σε ολόκληρη τη Γαλλία, σε πόλεις όπως η Νίκαια, το Μπελφόρ και το Καλαί.

Σε όλη τη Μάγχη, πολλές πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν επίσης υιοθετήσει αυτόν τον αγώνα, αλλά πρόσθεσαν λίγη τοπική γεύση - ο καφές και το κρουασάν έχουν αλλάξει για μια πίντα μπύρα. Παραλλαγές έχουν επίσης παρουσιαστεί σε πόλεις τόσο μακρινές όσο το Χονγκ Κονγκ και η Γιοκοχάμα.

Οι νικητές

Πίσω στους δρόμους του Παρισιού, οι πιο γρήγοροι συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν τον αγώνα Course des Cafés της Κυριακής σε λιγότερο από 14 λεπτά.

Στο τέλος, η Pauline Van Wymeersch από το Café le Petit Pont και ο Samy Lamrous από το La Contrescarpe στέφθηκαν ως η πιο γρήγορη γυναίκα και άνδρας.

Και οι δύο κέρδισαν εισιτήρια για την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων αυτό το καλοκαίρι – και ίσως τον σεβασμό από εκείνους τους πελάτες που βρίζουν για το χρόνο που χρειάζεται για να παραγγείλουν έναν καφέ, ένα κρουασάν και ένα ποτήρι νερό.

