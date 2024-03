ALDE: Προτείνει τη Μαρί - Άγκνες Στρακ-Ζίμερμαν για την Προεδρία της Κομισιόν

Η επικύρωση της επιλογής του ALDE θα πραγματοποιηθεί σε ειδική σύνοδο του κόμματος στις 20 Μαρτίου

Την Μαρί - Άγκνες Στρακ-Ζίμερμαν προτείνει ως επικεφαλής υποψήφια του το ALDE για την ηγεσία της Κομισιόν. Η κ. Στρακ-Ζίμερμαν προτάθηκε από το Ελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (FDP) της Γερμανίας με το οποίο είναι σήμερα βουλευτής στην Μπούντεσταγκ.

Η επικύρωση της επιλογής του ALDE θα πραγματοποιηθεί σε ειδική σύνοδο του κόμματος στις 20 Μαρτίου, ενώ αργότερα την ίδια ημέρα, η υποψηφιότητα θα παρουσιαστεί μαζί με τους άλλους υποψήφιους της ομάδας Renew στην οποία συμμετέχει το κόμμα, τον Σάντρο Γκόζι από το Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα (EDP) και τη Βαλερί Χαγιέρ του Κόμματος Αναγέννηση (RE).

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, η υποψήφια του ALDE έχει μακρά εμπειρία σε θέματα άμυνας και ασφάλειας, κάτι που ενισχύει σύμφωνα με το ALDE τη δέσμευση των Φιλελευθέρων για ασφάλεια στην Ευρώπη και στήριξη της Ουκρανίας, ενώ έχει διατελέσει δήμαρχος του Ντίσελντορφ, εμπειρία η οποία της έχει δώσει πρακτική εμπειρία για θέματα που αφορούν τους πολίτες, όπως θέματα υποδομών, μεταφορών και στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η κ. Στρακ-Ζίμερμαν έχει επίσης μακρύ ιστορικό στήριξης των δικαιωμάτων των γυναικών.

Το πανευρωπαϊκό Κόμμα Συμμαχίας Φιλελεύθερων και Δημοκρατών για την Ευρώπη ( Alliance of Liberals and Democrats for Europe) είναι μια από τις κύριες συνιστώσες της πολιτικής ομάδας των φιλελευθέρων Renew στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία είναι σήμερα η τρίτη μεγαλύτερη ομάδα με 102 ευρωβουλευτές.

Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις (από τις ιστοσελίδες Politico και Europe Elects οι οποίες βασίζονται σε δημοσκοπήσεις σε όλη την ΕΕ) η ομάδα Renew προβλέπεται να χάσει περίπου 20 έδρες στις επόμενες εκλογές και συναγωνίζεται για την τρίτη θέση με τη συντηρητική ομάδα ECR και την ακροδεξιά ομάδα ID.

Όπως έχει συμφωνηθεί με τα άλλα δύο κόμματα που συμμετέχουν στην πολιτική ομάδα Renew, το πανευρωπαϊκό EDP και το Γαλλικό RE (το κόμμα που δημιούργησε ο Εμανουέλ Μακρόν), η ομάδα θα κατέλθει στις ευρωεκλογές με τρεις επικεφαλής υποψήφιους για τις θέσεις στην ηγεσία της ΕΕ. Το 2019 η ομάδα είχε κατέλθει με επτά υποψηφίους, μεταξύ τους και την Μαργκρέτε Βέσταγκερ, σήμερα αντιπρόεδρο της Επιτροπής.

Οι σκέψεις που είχαν γίνει για κοινό υποψήφιο από το Renew τελικά δεν ευδοκίμησαν, καθώς δύο από τα κύρια ονόματα, η Εσθονή πρωθυπουργός Κάγια Κάλας και ο Λουξεμβούργιος τέως πρωθυπουργός και νυν Υπουργός Εξωτερικών, Ξαβιέ Μπετέλ, δήλωσαν πως δεν ενδιαφέρονται.

Οι υπόλοιπες μεγάλες πολιτικές ομάδες έχουν ήδη επιλέξει τους επικεφαλής υποψηφίους τους για την ηγεσία της Κομισιόν. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στηρίζει τη Γερμανίδα σημερινή Πρόεδρο Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, οι Σοσιαλδημοκράτες τον Επίτροπο Απασχόλησης, Νίκολας Σμιτ, οι Πράσινοι την Γερμανίδα ευρωβουλευτή Τέρι Ράιντκε και τον Ολλανδό ευρωβουλευτή Μπάς Άικχαουτ, και η ομάδα της Αριστεράς τον Αυστριακό Πρόεδρο του πανευρωπαϊκού κόμματος, Βάλτερ Μπάιερ.