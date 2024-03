Ίσως έφτασε η ώρα που θα μάθουμε ποιος είναι ο Banksy

Δύο συλλέκτες έργων τέχνης κινούνται νομικά εναντίον του Banksy για την «άρνησή του» να επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα ενός εκ των διασήμων έργων του

Η ταυτότητά του είναι εδώ και καιρό θέμα εικασιών και ερευνών, αλλά ο Banksy μπορεί να αναγκαστεί να αποκαλύψει το πραγματικό του όνομα, εάν μια διαμάχη για ένα έργο το οποίο απεικονίζει την αείμνηστη βασίλισσα Ελισάβετ σαν μια μαϊμού με κοσμήματα, καταλήξει στο δικαστήριο.

Δύο συλλέκτες έργων τέχνης κινούνται νομικά εναντίον της εταιρείας του καλλιτέχνη γκράφιτι, Banksy, της Pest Control, μετά την προφανή άρνησή της να επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα του Monkey Queen. Μετά από τρία χρόνια προσπαθειών να πάρουν μια απάντηση, ο Nicky Katz και ο Ray Howse έχουν χάσει την υπομονή τους και μηνύουν το Pest Control για αθέτηση συμβολαίου.

Επικαλούνται την ιστοσελίδα της Pest Control, η οποία αναφέρει ότι θα εκδώσει πιστοποιητικό γνησιότητας για «πίνακες, εκτυπώσεις, γλυπτά και άλλες απόπειρες δημιουργικότητας».

Ο Banksy, γνωστός για τις εικόνες του, έχει περιγράψει τον εαυτό του ως «ποιοτικό βάνδαλο» που γελοιοποιεί πρόσωπα της εξουσίας μέσω έργων τέχνης σε δημόσιους χώρους. Ο μερικώς τεμαχισμένος πίνακας του Love is in the Bin πουλήθηκε για περισσότερες από 18,5 εκατομμύρια λίρες σε δημοπρασία το 2021, ενώ οι υπογεγραμμένες εκτυπώσεις του πωλούνται για πενταψήφιες και εξαψήφιες τιμές. Το Pest Control δημιουργήθηκε από τον καλλιτέχνη το 2008 μετά την πώληση ψεύτικων εκτυπώσεων στο διαδίκτυο και διαδραματίζει βασικό ρόλο στην αγορά για το έργο του. Ένα πιστοποιητικό ελέγχου ταυτότητας είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη της μέγιστης τιμής κατά την πώληση του έργου του, όπως υποστηρίζεται.

Η πραγματική ταυτότητα του Banksy είναι ένα διάσημο μυστήριο μεταξύ των μέσων ενημέρωσης και του κοινού για δεκαετίες. Ο Robert Del Naja των Massive Attack, ο Jamie Hewlett του Gorillaz και ο Neil Buchanan, ο πρώην παρουσιαστής του τηλεοπτικού Art Attack, είναι όλοι ύποπτοι.

Ο Katz και ο Howse λένε ότι προσπάθησαν ματαίως να λάβουν μια πιστοποίηση είτε από το Pest Control είτε με άλλο τρόπο, σχετικά με το εάν το Monkey Queen είναι ένα από τα γνήσια print του Banksy από μια περιορισμένη έκδοση 150 αντιτύπων.

Έστειλαν το έργο τέχνης στο Pest Control, εξηγώντας ότι το είχαν αποκτήσει για 30.000 λίρες το 2020 από την περιουσία ενός πρόσφατα αποθανόντος, συλλέκτη έργων του Banksy, αλλά ότι δεν φαινόταν να υπάρχει συνοδευτικό έγγραφο που να περιγράφει λεπτομερώς την ιστορία της συλλογής του.

Πηγή: lifo.gr