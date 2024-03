8η του Μάρτη: Τραγούδια αφιερωμένα σε γυναίκες που χρειάστηκε να παλέψουν πολύ

Καθιερώθηκε στον απόηχο της μεγάλης εκδήλωσης διαμαρτυρίας που έγινε στις 8 Μαρτίου 1857 από εργάτριες κλωστοϋφαντουργίας στη Νέα Υόρκη, οι οποίες ζητούσαν καλύτερες συνθήκες εργασίας

Σήμερα, αλλά και κάθε μέρα, γιορτάζουμε τις απίστευτες γυναίκες της ζωής μας. Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας είναι μία ευκαιρία να θυμηθούμε τα αξιοσημείωτα επιτεύγματα των απανταχού γυναικών. Από τις μητέρες και τις αδελφές μας μέχρι τις φίλες και τις συναδέλφους μας, οι γυναίκες διαμορφώνουν τον κόσμο μας με τη δύναμη, τη συμπόνια και την αποφασιστικότητά τους.

Αναφέροντας κάποια βασικά ιστορικά, η Παγκόσμια ημέρα της Γυναίκας εορτάζεται στις 8 Μαρτίου κάθε χρόνο. Η πρώτη τήρηση της Ημέρας της Γυναίκας έγινε στις 28 Φεβρουαρίου 1909 στη Νέα Υόρκη, με πρωτοβουλία του Σοσιαλιστικού Κόμματος των ΗΠΑ.

Καθιερώθηκε στον απόηχο της μεγάλης εκδήλωσης διαμαρτυρίας που έγινε στις 8 Μαρτίου 1857 από εργάτριες κλωστοϋφαντουργίας στη Νέα Υόρκη, οι οποίες ζητούσαν καλύτερες συνθήκες εργασίας. Το περιστατικό σήμερα χαρακτηρίζεται μύθος, αλλά κι εμείς για αυτούς τους μύθους ζούμε.

Η 8η Μαρτίου προτάθηκε από τη Διεθνή Διάσκεψη Γυναικών του 1910 ώστε να καθιερωθεί μια “Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας”. Αφού οι γυναίκες κέρδισαν το δικαίωμα ψήφου στη Σοβιετική Ρωσία το 1917, η 8η Μαρτίου καθιερώθηκε ως εθνική αργία εκεί. Την εποχή εκείνη εορταζόταν κατά κύριο λόγο από το σοσιαλιστικό κίνημα και τις κομμουνιστικές χώρες μέχρι την υιοθέτησή της το 1975 από τα Ηνωμένα Έθνη.

Προσθέτοντας μια ανάλαφρη νότα στην ημέρα συγκεντρώσαμε μερικά τραγούδια που ερμήνευσαν οι γυναίκες για τις γυναίκες. Ανάμεσά τους η αθάνατη Αρίθα Φράνκλιν και το Respect!

Lesley Gore – You Don’t Own Me

Το “You Don’t Own Me” (Δεν σου ανήκω) είναι ένα δημοφιλές τραγούδι που γράφτηκε από τους τραγουδοποιούς John Madara και David White και ηχογραφήθηκε από τη Λέσλι Γκορ (Lesley Gore) το 1963, όταν η τραγουδίστρια ήταν μόλις 17 ετών. Το τραγούδι αποτέλεσε τη δεύτερη πιο επιτυχημένη ηχογράφησή της και το τελευταίο της single στο top-ten.

Το τραγούδι έγινε σύμβολο κατά της πατριαρχίας, με στίχους που μιλούν για τη δύναμη μιας γυναίκας να αρνηθεί τις επιθυμίες ενός άνδρα. Έκτοτε, το τραγούδι έχει χαρακτηριστεί ως ο πρώτος φεμινιστικός “ύμνος”. Το ξαναθυμηθήκαμε στην κωμωδία “Το Κλαμπ των Χωρισμένων Γυναικών”, με τις Μπέτι Μίντλερ, Γκόλντι Χόουν και Νταιάν Κίτον.

Helen Reddy – I Am Woman

Το “I Am Woman” κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1971 – όταν η υπόθεση Roe versus Wade (απόφαση ορόσημο του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ στην οποία ενέκρινε το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών της προστασία της ελευθερίας μιας εγκύου γυναίκας να επιλέξει να προβεί σε άμβλωση). Παραμένει ο μεγαλύτερος ύμνος του φεμινισμού. Οι στίχοι του τραγουδήθηκαν από τα πλήθη σε όλο τον κόσμο κατά τη διάρκεια της Πορείας των Γυναικών το 2017 και πιο πρόσφατα από όλους όσοι διαμαρτυρήθηκαν κατά της ανατροπής της απόφασης Roe v Wade το 2022.

Γεννημένη στη Μελβούρνη το 1941, η Ρέντι έκανε την πρώτη της εμφάνιση στη σκηνή σε ηλικία τεσσάρων ετών. Όταν έφτασε στις ΗΠΑ το 1966 (με ένα μικρό παιδί στην αγκαλιά και μόλις 230 δολάρια στην τσάντα της), είχε εγκαταλείψει τον βίαιο, αλκοολικό πρώτο σύζυγό της, ο οποίος της είχε επιτεθεί όταν ήταν έγκυος. Απορρίφθηκε από 27 δισκογραφικές εταιρείες πριν ο δεύτερος σύζυγός της (και μάνατζερ) Jeff Wald της εξασφαλίσει συμβόλαιο με την Capitol Records το 1970, όταν η Ρέντι ήταν σχεδόν 30 ετών.

Lady Gaga – Born This Way

Το “Born This Way” είναι το πρώτο single από το ομώνυμο δεύτερο στούντιο άλμπουμ της Gaga. Το “Έτσι γεννήθηκα” γράφτηκε κάπου ανάμεσα στο Λίβερπουλ και το Μάντσεστερ και η Gaga θεωρεί ότι περιέχει ένα “μαγικό μήνυμα”. Το έγραψε μέσα σε δέκα λεπτά και παρομοίασε τη διαδικασία με μια Άμωμη Σύλληψη. Ο DJ White Shadow, ένας από τους παραγωγούς του κομματιού, απέδωσε στην Gaga την κεντρική ιδέα και το θέμα πίσω από το τραγούδι. “Το ηχογραφήσαμε σε όλο τον κόσμο, στο δρόμο, σε ό,τι ήταν διαθέσιμο. Ακούγεται όπως διαβάζεται, αλλά όχι όπως νομίζεις μέχρι να το ακούσεις“, πρόσθεσε. Εδώ που τα λέμε δεν χρειάζεται να είσαι γυναίκα για να το εκτιμήσεις. Είναι ένας ύμνος για το “this-is-who-the-fuck-I-am”.

Beyoncé – Run the World (Girls)

Ο τίτλος και οι στίχοι του τραγουδιού είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα γυναικείας ενδυνάμωσης.Το “Run the World” αρχικά δίχασε τους κριτικούς- κάποιοι επαίνεσαν τη μουσική και την επιθετικότητα της Beyoncé, ενώ άλλοι το θεώρησαν αναμάσημα των ίδιων και των ίδιων θεμάτων που προωθεί η ποπ σταρ. Αρκετοί συνέκριναν το “Run the World” του 2011 με άλλα singles της Beyoncé παρόμοιας θεματολογίας, όπως το “Independent Women” (2000) – με τις Destiny’s Child, και το “Single Ladies (Put a Ring on It)” (2008).

Aretha Franklin – Respect

ρίθα και θα σέβεσαι! Κυκλοφόρησε το 1965 και η ερμηνεία της Φράνκλιν έγινε ένας γυναικείος ύμνος για το δεύτερο κύμα του φεμινισμού τη δεκαετία του 1970. Έχει συχνά θεωρηθεί ένα από τα καλύτερα R&B τραγούδια της εποχής του. Έφερε στη Φράνκλιν δύο βραβεία Grammy το 1968 για την “Καλύτερη Rhythm & Blues ηχογράφηση” και την “Καλύτερη Rhythm & Blues σόλο φωνητική γυναικεία ερμηνεία”, ενώ εισήχθη στο Grammy Hall of Fame το 1987.

Το 2002, η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου τίμησε την εκδοχή της Φράνκλιν προσθέτοντάς την στο National Recording Registry. Συμπεριλήφθηκε στη λίστα με τα “Τραγούδια του αιώνα”, από την Recording Industry of America και το National Endowment for the Arts. Το τραγούδι είναι μια έκκληση για αξιοπρέπεια και σεβασμό. Αν και είχε πολλές επιτυχίες μετά το “Respect” και αρκετές πριν από την κυκλοφορία του, η Φράνκλιν έχει κυριολεκτικά ταυτιστεί με αυτό το κομμάτι.

Whitney Houston – “I’m Every Woman”

To “Είμαι Κάθε Γυναίκα” δεν είναι της Γουίτνεϊ, αλλά εμείς αυτή την εκτέλεση προτιμούμε. Η Chaka Khan κυκλοφόρησε το τραγούδι μέσα στο πρώτο της άλμπουμ, Chaka (1978). Το single καθιέρωσε τη σόλο καριέρα της, αλλά η Γουίτνεϊ το απογείωσε. Η κυκλοφορία του “I’m Every Woman” συνέπεσε με το προηγούμενο single της Χιούστον, το “I Will Always Love You”, το οποίο εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στο Νο1 του αμερικανικού Billboard Hot 100 (παρέμεινε εκεί για οκτώ ακόμη εβδομάδες). Η εκδοχή του “I’m Every Woman” της Χιούστον έφτασε στην τέταρτη θέση του Billboard Hot 100 όπου παρέμεινε στο top 40 για δεκαεννέα εβδομάδες.

Πηγή: news247.gr - Χριστίνα Τσατσαράγκου