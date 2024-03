Γάζα: Πιέσεις για κατάπαυση του πυρός ενώ οι Παλαιστίνιοι απειλούνται με λιμό

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα νέο απολογισμό 30.534 νεκρών στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο αριθμός των Παλαιστινίων που έχουν τραυματιστεί έχει ανέλθει σε 71.920.

Η αμερικανίδα αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις ζήτησε έντονα χθες Κυριακή να κηρυχθεί «άμεση κατάπαυση του πυρός» στη Λωρίδα της Γάζας, ασκώντας πίεση στο Ισραήλ, το οποίο συνεχίζει τις ακατάπαυστες εχθροπραξίες με τη Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακο, που απειλείται από μαζικό λιμό.

«Με δεδομένο ότι οι συνθήκες είναι απάνθρωπες στη Γάζα, χρειάζεται να κηρυχθεί άμεση κατάπαυση του πυρός για τουλάχιστον τις έξι προσεχείς εβδομάδες, αυτό βρίσκεται τούτη τη στιγμή πάνω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων» του Ισραήλ και της Χαμάς, σημείωσε η κυρία Χάρις — παρεμπιπτόντως, η πρώτη Αμερικανίδα αξιωματούχος που χρησιμοποίησε αυτόν τον όρο.

Καλώντας παράλληλα την κυβέρνηση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να λάβει μέτρα για να αυξηθεί η βοήθεια που φθάνει στη Λωρίδα της Γάζας, άσκησε την πιο οξεία αμερικανική κριτική στο Ισραήλ από το ξέσπασμα του πολέμου.

«Η ισραηλινή κυβέρνηση πρέπει να κάνει περισσότερα για να αυξηθεί σημαντικά η ροή βοήθειας. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες», είπε, αξιώνοντας να ανοίξουν περισσότερα «σημεία διέλευσης» και να μην επιβάλλονται «ανώφελοι περιορισμοί στις παραδόσεις της βοήθειας».

«Σχεδόν αναπόφευκτος» λιμός

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν από την πλευρά του υπογράμμισε μέσω X (του πρώην Twitter) την «επιτακτική ανάγκη να αυξήσουμε τη ροή βοήθειας προς τη Γάζα».

«Ο πληθυσμός χρειάζεται επειγόντως περισσότερα τρόφιμα, νερό και άλλη βοήθεια. Για αυτό οι ΗΠΑ εργάζονται προκειμένου να παραδοθεί περισσότερη βοήθεια από κάθε διαθέσιμο δίαυλο, συμπεριλαμβανομένων αεροπορικών ρίψεων», πρόσθεσε.

Έπειτα από σχεδόν πέντε μήνες, ο πόλεμος έχει προκαλέσει ανθρωπιστική καταστροφή και, σύμφωνα με τον Γενς Λέρκε του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ, οι 2,2 από τους 2,4 εκατ. κατοίκους του παλαιστινιακού θυλάκου βρίσκονται αντιμέτωποι με «σχεδόν αναπόφευκτο» λιμό.

Εξαιτίας των δυσκολιών στις παραδόσεις βοήθειας με χερσαία μέσα στην περιοχή, υπό ισραηλινή πολιορκία, αρκετές χώρες τη ρίχνουν με αλεξίπτωτα: πλέον και οι ΗΠΑ, από το Σάββατο.

Οι δηλώσεις των Αμερικανών αξιωματούχων καταγράφτηκαν ενώ χθες αναμενόταν να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις εκ του σύνεγγυς ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στο Κάιρο.

Σύμφωνα με αιγυπτιακό μέσο ενημέρωσης προσκείμενο στην κυβέρνηση της Αιγύπτου, αντιπροσωπείες του Κατάρ και των ΗΠΑ βρίσκονται στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα, όπου η Χαμάς αναμένεται να δώσει «επίσημη απάντηση» στην πρόταση η οποία καταρτίστηκε στο Παρίσι στα τέλη Ιανουαρίου, σύμφωνα με με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στη Χαμάς.

Η πρόταση των μεσολαβητών (Κατάρ, Αίγυπτος, ΗΠΑ) προβλέπει ότι σε «πρώτη φάση» θα κηρυχθεί παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων για έξι εβδομάδες και θα αφεθούν ελεύθεροι πάνω από 40 όμηροι που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, σε αντάλλαγμα για την αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατούμενων από το Ισραήλ.

Σκοπός είναι να κηρυχθεί ανακωχή πριν από το ραμαζάνι, ιερό μήνα για τους μουσουλμάνους, που φέτος ξεκινά το βράδυ της 10ης ή της 11ης Μαρτίου.

Η ανακωχή θα μπορούσε να συμφωνηθεί μέσα σε «24 ως 48 ώρες» αν το Ισραήλ αποδεχθεί «αιτήματα της Χαμάς», είπε χθες ανώτερο στέλεχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Αυτά περιλαμβάνουν την «επιστροφή στη βόρεια Γάζα των εκτοπισμένων» και την «αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας, ώστε να φθάσει στο επίπεδο των «400 ως 500 φορτηγών την ημέρα», έναντι περίπου 80 αυτή τη στιγμή. Ευρύτερα, η Χαμάς ζητεί οριστική κατάπαυση του πυρός και αποχώρηση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων από τον θύλακα.

epa11197956 Palestinians inspect the damage following an overnight Israeli raid at Nur Shams refugee camp, near the West Bank city of Tulkarem, 04 March 2024. Israeli forces stormed the Nur Shams camp with a large military force, according to the Palestinian news agency Wafa. EPA/ALAA BADARNEH