Ένταση στις Βρυξέλλες: Αγρότες σπάνε τα κιγκλιδώματα της αστυνομίας έξω από την έδρα της ΕΕ (βίντεο)

Ένταση επικρατεί αυτήν την ώρα στις Βρυξέλλες, καθώς οι αγρότες που είχαν συγκεντρωθεί για να διαμαρτυρηθούν, επιχείρησαν να σπάσουν τα κιγκλιδώματα της αστυνομίας, έξω από την έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου συνεδριάζουν οι υπουργοί Γεωργίας του μπλοκ.

Παράλληλα, κρατούν πορτοκάλια και λεμόνια απειλώντας ότι θα τα εκτοξεύσουν κατά των αστυνομικών σε περίπτωση που τους εμποδίσουν να πλησιάσουν το κτήριο.

Νωρίτερα, οι αγρότες επιχείρησαν να βάλουν φωτιά σε ένα βουνό από ελαστικά μερικές εκατοντάδες μέτρα (μέτρα) από το κτήριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και η αστυνομία έφερε κανόνια νερού προτού οι σωροί από λάστιχα πάρουν φωτιά.

epa11182003 Police secure the Law Street in the European Quarter around the EU Commission Berlaymont building, as the first European farmers arrive to demonstrate, in Brussels, Belgium, 26 February 2024. European farmers will gather on 26 February to demonstrate on the sidelines of a meeting of EU agriculture and fisheries ministers in Brussels. EPA/OLIVIER MATTHYS