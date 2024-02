ΒΙΝΤΕΟ: Προσγείωση θρίλερ για 179 επιβάτες - Το αεροπλάνο έφυγε από τον διάδρομο και έπεσε σε λάσπες

Προσγείωση θρίλερ εκτυλίχθηκε στην Λιθουανία όταν ένα επιβατικό αεροσκάφος με 179 επιβάτες «έφυγε» σε έναν λασπωμένο διάδρομο αφού προσγειώθηκε σε πάγο.

Το βίντεο δείχνει ένα τεράστιο Airbus A320 να κατρακυλά στην άσφαλτο αφού πραγματοποίησε μια τολμηρή προσγείωση στο αεροδρόμιο του Βίλνιους μετά από ένα δίωρο ταξίδι από την ιταλική πόλη Μπέργκαμο το Σάββατο. Το αεροσκάφος της λιθουανικής εταιρείας Avion Express, προσπάθησε να σταθεροποιηθεί καθώς έπεσε σε λάσπη και νερό.

Αντιδρώντας γρήγορα, ο πιλότος κατάφερε να βρει τον σωστό δρόμο με ασφάλεια και το έξιμελές πλήρωμα μπόρεσαν να αποβιβαστούν χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός. Το αεροπλάνο υπέστη ζημιές στα κάτω πάνελ του, όπως μετέδωσαν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, και το περιστατικό ανάγκασε το αεροδρόμιο να σταματήσει όλες τις εισερχόμενες και εξερχόμενες πτήσεις για περίπου δυόμισι ώρες το Σάββατο πριν ανοίξει ξανά για την εναέρια κυκλοφορία.

Δείτε το βίντεο:

An Avion Express A320-200 landing at Vilnius Airport briefly skidded off the runway, onto the grass and mud, before safely returning to the runway to continue its dirty taxi to the apron.

📹 Unkown/DM for credit#builtairbustough #AvionExpress #avion #a320 #airbus pic.twitter.com/JQPF9iCZLs