«Τη Δευτέρα θα μάθετε τη μοίρα τους» – Βίντεο της Χαμάς με τρεις ομήρους σε ύστατη έκκληση

Η Χαμάς υποστήριξε ότι «πολλοί» από τους 130 ομήρους «πιθανότατα σκοτώθηκαν πρόσφατα» ενώ ακολούθησε βίντεο 37 δευτερολέπτων όπου τρεις εκ των ομήρων καλούν την ισραηλινή κυβέρνηση να σταματήσει τις επιχειρήσεις για να έρθει η απελευθέρωσή τους, μετά από 100 ημέρες πολέμου.

Το βίντεο διάρκειας 37 δευτερολέπτων ολοκληρώθηκε με τη φράση: «Αύριο θα ενημερωθείτε για τη μοίρα τους».

Μεταξύ των ομήρων στο ανατριχιαστικό βίντεο της Χαμάς είναι η 26χρονη Νoa Argamani, που απήχθη από το μουσικό φεστιβάλ Nova. Η μητέρα της πριν από λίγες ώρες είχε επαναλάβει ότι έχει καρκίνο και ότι τελευταία επιθυμία της είναι να έχει πίσω την κόρη της πριν πεθάνει.

انتظرونا .. غداً سنخبركم بمصيرهم حكومتكم تكذب מחכים.... מחר אנחנו אומרים לכם על גורלכם ממשלתים שקרנית Tomorrow we will inform you of their Fate Your Government Is Lying pic.twitter.com/oUQgln7GSz

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος των Ταξιαρχιών Κασάμ της Χαμάς σε μια σπάνια εμφάνιση ανέφερε ότι η επαφή με ομήρους χάθηκε και ενδεχομένως πολλοί να σκοτώθηκαν, μεταθέτοντας στο Ισραήλ την «πλήρη ευθύνη» για την μοίρα τους. Πρόσθεσε ότι «κάθε συνομιλία για να σταματήσει η επιθετικότητα του Ισραήλ είναι άχρηστη» και προανήγγειλε νέα χτυπήματα τις επόμενες ημέρες.

