Βρετανία και ΗΠΑ βομβάρδισαν υποδομές των Χούθι στην Υεμένη - «Δεν θα διστάσουμε για νέα χτυπήματα», λέει ο Μπάιντεν, με αντίποινα προειδοποιούν οι Χούθι

«Οι ΗΠΑ και η Βρετανία πρέπει να προετοιμαστούν να πληρώσουν ακριβά και να υποστούν βαριές συνέπειες για την επίθεση αυτή», διεμήνυσαν οι αντάρτες της Υεμένης.

Το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ ξεκίνησαν αεροπορικό βομβαρδισμό θέσεων των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη για να προστατεύσουν τη ναυτιλία στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, όπως μεταδίδουν διεθνή πρακτορεία.

Τα πυραυλικά πλήγματα εξαπολύθηκανι από αεροσκάφη, πολεμικά πλοία και υποβρύχιο των ΗΠΑ και της Βρετανίας, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Πολλές εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην πρωτεύουσα της Υεμένης, τη Σανάα, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς επικαλούμενο αυτόπτες μάρτυρες.

Prime Minister Rishi Sunak confirms the RAF has carried out strikes on Houthi targets, saying the 'UK will always stand up for freedom of navigation'



Israel-Hamas war latest: https://t.co/3H3CVyJv9v



— Sky News (@SkyNews) January 12, 2024

Τα αμερικανικά και βρετανικά πλήγματα εναντίον των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη είχαν στόχο υποδομές όπως ραντάρ και εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για να εξαπολύονται drones και πύραυλοι, προκειμένου να μειωθούν οι δυνατότητές τους να πλήττουν εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που διεξάγεται επιχείρηση αυτής της φύσης αφότου οι σιίτες αντάρτες, που υποστηρίζονται από το Ιράν, άρχισαν επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα εναντίον εμπορικών πλοίων που κατ’ αυτούς «συνδέονται» με το Ισραήλ, σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, στα μέσα Νοεμβρίου της περασμένης χρονιάς.

Χούθι: «ΗΠΑ και η Βρετανία θα το πληρώσουν ακριβά»

Ο ηγέτης των σιιτών ανταρτών της Υεμένης, ο Άμπντελ Μαλίκ αλ Χούθι, απείλησε χθες Πέμπτη ότι θα υπάρξει ανταπόδοση οποιασδήποτε επίθεσης των ΗΠΑ εναντίον των δυνάμεών του, κάνοντας λόγο για επιχειρήσεις κλίμακας «ακόμα μεγαλύτερης» από την επίθεση για την οποία ανέλαβε την ευθύνη το κίνημά του προχθές Τετάρτη.

«Οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση δεν θα μείνει χωρίς ανταπόδοση. Και (η ανταπόδοση) δεν θα είναι της τάξης της επιχείρησης που έγινε πρόσφατα, με 24 drones και πυραύλους, αλλά πολύ μεγαλύτερη», προειδοποίησε ο Άμπντελ Μαλίκ αλ Χούθι κατά τη διάρκεια ομιλίας του μεταδόθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό Αλ Μασίρα.

«Η χώρα μας αντιμετωπίζει τεράστια επίθεση από αμερικανικά και βρετανικά πλοία, υποβρύχια και αεροσκάφη», δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών των Χούθι, ο Χουσέιν αλ Έζι, σύμφωνα με ΜΜΕ των σιιτών ανταρτών.

«Οι ΗΠΑ και η Βρετανία πρέπει να προετοιμαστούν να πληρώσουν ακριβά και να υποστούν βαριές συνέπειες για την επίθεση αυτή», διεμήνυσε.

Μπάιντεν: «Νέα χτυπήματα αν χρειαστεί»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας, με την υποστήριξη της Αυστραλίας, του Μπαχρέιν, του Καναδά και της Ολλανδίας, διεξήγαγαν πλήγματα στην Υεμένη εναντίον εγκαταστάσεων των ανταρτών Χούθι.

«Τα πλήγματα αυτά έγιναν σε άμεση αντίδραση στις άνευ προηγουμένου επιθέσεις των Χούθι εναντίον της διεθνούς ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα — συμπεριλαμβανομένης της χρήσης βαλλιστικών πυραύλων κατά πλοίων για πρώτη φορά στην ιστορία», τόνισε ο κ. Μπάιντεν, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο.

«Οι επιθέσεις αυτές έθεσαν σε κίνδυνο (σ.σ. στρατιωτικό) προσωπικό των ΗΠΑ, εργαζόμενους του εμπορικού ναυτικού και εταίρους μας, το διεθνές εμπόριο, κι απείλησαν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας», σημείωσε ο αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τζο Μπάιντεν διεμήνυσε πως δεν θα «διστάσει» να διατάξει τη λήψη περαιτέρω μέτρων για την προστασία ανθρωπίνων ζωών και των εμπορικών ροών.

ΗΠΑ και σύμμαχοί τους λένε πως σκοπός τους είναι να «αποκαταστήσουν τη σταθερότητα στην Ερυθρά Θάλασσα»

Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και συμμάχων τους διαβεβαίωσαν πως σκοπός τους είναι να «αποκαταστήσουν τη σταθερότητα στην Ερυθρά Θάλασσα» έπειτα από τα αμερικανικά και βρετανικά πλήγματα εναντίον των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη, που πολλαπλασίασαν τους τελευταίους μήνες τις επιθέσεις τους σε αυτή την περιοχή, που χαρακτηρίζεται κρίσιμη για το παγκόσμιο εμπόριο.

«Στόχος μας παραμένει να αποκλιμακώσουμε τις εντάσεις και να αποκαταστήσουμε τη σταθερότητα στην Ερυθρά Θάλασσα», αναφέρει ανακοίνωση Τύπου των ΗΠΑ, της Αυστραλίας, του Μπαχρέιν, του Καναδά, της Δανίας, της Γερμανίας, της Ολλανδίας, της Νέας Ζηλανδίας, της Νότιας Κορέας και της Βρετανίας.

Ωστόσο, συμπληρώνεται στην κοινή ανακοίνωση που δημοσιοποίησε η αμερικανική προεδρία, «δεν θα διστάσουμε να υπερασπίσουμε ζωές και να προστατεύσουμε την ελεύθερη ροή των εμπορευμάτων» αν οι «απειλές» συνεχιστούν.

Joint Statement from the Governments of Australia, Bahrain, Canada, Denmark, Germany, Netherlands, New Zealand, Republic of Korea, United Kingdom, and the United States

Recognizing the broad consensus as expressed by 44 countries around the world on December 19, 2023, as well as the statement by the UN Security Council on December 1, 2023, condemning Houthi attacks against merchant and commercial vessels transiting the Red Sea, our governments issued a joint statement on January 3, 2024, which called for the immediate end of illegal attacks and warned that malign actors would be held accountable should they continue to threaten lives, the global economy, and the free flow of commerce in the region’s critical waterways. Despite this strong warning, attacks in the Red Sea have continued, including the launch of numerous missiles and one-way attack aerial vehicles against ships in the Red Sea on January 9, 2024, including U.S. and UK vessels. On January 10, 2024, the UN Security Council passed UNSCR 2722, which also condemned these attacks and demanded that they cease.

In response to continued illegal, dangerous, and destabilizing Houthi attacks against vessels, including commercial shipping, transiting the Red Sea, the armed forces of the United States and United Kingdom, with support from the Netherlands, Canada, Bahrain, and Australia, conducted joint strikes in accordance with the inherent right of individual and collective self-defense, consistent with the UN Charter, against a number of targets in Houthi-controlled areas of Yemen. These precision strikes were intended to disrupt and degrade the capabilities the Houthis use to threaten global trade and the lives of international mariners in one of the world’s most critical waterways.

The Houthis’ more than two dozen attacks on commercial vessels since mid-November constitute an international challenge. Today’s action demonstrated a shared commitment to freedom of navigation, international commerce, and defending the lives of mariners from illegal and unjustifiable attacks.

Our aim remains to de-escalate tensions and restore stability in the Red Sea, but let our message be clear: we will not hesitate to defend lives and protect the free flow of commerce in one of the world’s most critical waterways in the face of continued threats.

Σούνακ: «Στοχευμένα πλήγματα» εναντίον «στρατιωτικών εγκαταστάσεων»

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Ρίσι Σούνακ ανακοίνωσε σήμερα ότι η βρετανική βασιλική πολεμική αεροπορία, επιχειρώντας στο πλευρό των ΗΠΑ, με την υποστήριξη της Ολλανδίας, του Καναδά και του Μπαχρέιν, εξαπέλυσε «στοχευμένα πλήγματα» εναντίον «στρατιωτικών εγκαταστάσεων» των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη.

Η βρετανική βασιλική αεροπορία πραγματοποίησε στοχευμένα πλήγματα εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν οι αντάρτες Χούτι στην Υεμένη, δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ την Πέμπτη.

Η απόφαση λήφθηκε ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις της πολιτοφυλακής στην εμπορική ναυτιλία στην Ερυθρά Θάλασσα, οι οποίες αποτελούσαν απειλή για τα βρετανικά και διεθνή πλοία και προκάλεσαν σημαντικές διακοπές σε ζωτικούς εμπορικούς δρόμους, είπε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Ο Σούνακ τόνισε ότι οι αντάρτες Χούτι συνεχίζουν να περιφρονούν τις διεθνείς προειδοποιήσεις και επιμένουν στις επιθέσεις τους στην Ερυθρά Θάλασσα, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων επεισοδίων εναντίον πολεμικών πλοίων του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ.

«Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις από τη διεθνή κοινότητα, οι Χούτι συνέχισαν να πραγματοποιούν επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, συμπεριλαμβανομένων εναντίον πολεμικών πλοίων του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ μόλις αυτή την εβδομάδα », είπε ο Σούνακ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός τόνισε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έλαβε περιορισμένη, αναγκαία και αναλογική δράση σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λαμβάνοντας μη επιχειρησιακή υποστήριξη από την Ολλανδία, τον Καναδά και το Μπαχρέιν.

Τα πλήγματα αποσκοπούσαν στην υποβάθμιση των στρατιωτικών δυνατοτήτων των Χούτι και στη διασφάλιση της παγκόσμιας ναυτιλίας, σημείωσε.

Το Βασιλικό Ναυτικό εξακολουθεί να συμμετέχει ενεργά στην περιπολία στην Ερυθρά Θάλασσα ως μέρος της πολυεθνικής Επιχείρησης Prosperity Guardian , η οποία στοχεύει στην αποτροπή περαιτέρω επιθετικότητας των Χούτι, πρόσθεσε ο Σούνακ και προέτρεψε τους αντάρτες να σταματήσουν τις επιθέσεις τους και να λάβουν μέτρα για την αποκλιμάκωση της κατάστασης.

Footage reported to be showing US and UK strikes against Houthi targets tonight in Saada.

Προηγήθηκαν επαφές

Νωρίτερα προηγήθηκε τηλεφώνημα μεταξύ του Σούνακ και του Αιγύπτιου Προέδρου Αμπντούλ Φαταχ αλ -Σισι. Η Ντάουνινγκ Στριτ είπε ότι οι ηγέτες συζήτησαν «την ανησυχητική αύξηση των επιθέσεων των Χούθι σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και τον ανατρεπτικό αντίκτυπο στην παγκόσμια ναυτιλία, συμπεριλαμβανομένης της διώρυγας του Σουέζ».

«Ο πρωθυπουργός είπε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να αναλαμβάνει δράση για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και την προστασία των ζωών στη θάλασσα», πρόσθεσε εκπρόσωπος του Νο10.

Πριν από μία εβδομάδα είχαν χτυπηθεί βρετανικά εμπορικά πλοία από τους Χούθι και οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας είχαν από κοινού ανακοινώσει την καταδίκη τους και τη συνεργασία με τους συμμάχους για την αποτροπή τους.

Οι συζητήσεις για κοινή επίθεση των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου στους αντάρτες Χούθι έχουν αυξηθεί τις τελευταίες ημέρες, καθώς συνεχίζουν να στοχεύουν τη ναυτιλία στην Ερυθρά Θάλασσα. Το παγκόσμιο εμπόριο μάλιστα μειώθηκε κατά 1,3% από τον Νοέμβριο έως τον Δεκέμβριο του 2023 καθώς οι επιθέσεις μαχητών κατά εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα οδήγησαν σε μείωση των όγκων φορτίων που μεταφέρονται σε αυτή την περιοχή, όπως ανέφερε σήμερα γερμανικό οικονομικό ινστιτούτο.

Ναυτιλιακοί κολοσσοί, όπως η Maersk και η Hapag-Lloyd, στέλνουν τα καράβια τους σε μεγαλύτερα σε διάρκεια και πιο δαπανηρά ταξίδια περνώντας από το Ακρωτήριο Καλής Ελπίδας της Νότιας Αφρικής.

Από την αρχή του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, οι Χούθι, που ελέγχουν μεγάλο μέρος της Υεμένης, έχουν αυξήσει τις επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα προκειμένου να σταματήσουν τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή, δηλώνοντας ότι ενεργούν σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους της Γάζας.

Κύριος σύμμαχος του Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες συγκρότησαν τον Δεκέμβριο έναν διεθνή συνασπισμό για την προστασία της θαλάσσιας κυκλοφορίας από τις επιθέσεις των Χούθι, σε αυτήν τη στρατηγικής σημασίας περιοχή, απ’ όπου διέρχεται το 12% του παγκόσμιου εμπορίου.

O ΟΗΕ απαιτεί να σταματήσουν «αμέσως» οι επιθέσεις

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών απαίτησε την Τετάρτη να σταματήσουν «αμέσως» οι επιθέσεις των Χούθι εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, καλώντας ταυτόχρονα όλα τα κράτη-μέλη να τηρήσουν το εμπάργκο όπλων σε βάρος των υεμενιτών ανταρτών.

Το κείμενο, που καταρτίστηκε από τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, υιοθετήθηκε με 11 ψήφους υπέρ και 4 αποχές. Αξιώνει οι Χούθι να «βάλουν άμεσο τέλος» στις επιθέσεις «που παρακωλύουν το διεθνές εμπόριο και υπονομεύουν τα δικαιώματα και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας» καθώς και «την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή».

Το κείμενο εμμέσως πλην σαφώς εγκρίνει τη δράση του διεθνούς συνασπισμού που δημιούργησε η Ουάσιγκτον για την προστασία των εμπορικών πλοίων στη θαλάσσια περιοχή στρατηγικής σημασίας. Απαιτεί ακόμη οι Χούθι να αφήσουν ελεύθερο το Galaxy Leader, πλοίο μεταφοράς αυτοκινήτων που διαχειρίζεται ιαπωνική εταιρεία και συνδέεται με ισραηλινό επιχειρηματία, και το 25μελές πλήρωμά του, στα χέρια των υεμενιτών ανταρτών από τη 19η Νοεμβρίου.

