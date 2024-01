Η δήμαρχος του Παρισιού θα κάνει μπάνιο στον Σηκουάνα την παραμονή των Ολυμπιακών Αγώνων

Η δήμαρχος του Παρισιού θα κάνει μπάνιο στον Σηκουάνα τον Ιούλιο, μόλις πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Πόλη του Φωτός και έναν χρόνο πριν από το άνοιγμα ζωνών κολύμβησης στον ποταμό που διασχίζει την γαλλική πρωτεύουσα.

Τον Ιούλιο, «θα κάνουμε μπάνιο στον Σηκουάνα», είπε η Αν Ινταλγκό στην εκδήλωση στο δημαρχιακό μέγαρο για τις ευχές για το νέο έτος. Και κάλεσε τον περιφερειάρχη του Παρισιού Μαρκ Γκιγιόμ να την συνοδεύσει σε αυτήν την «ιστορική βουτιά», «περισσότερο από 30 χρόνια μετά την υπόσχεση του Ζακ Σιράκ».

Το 1990, ο Ζακ Σιράκ, τότε δήμαρχος του Παρισιού, είχε υποσχεθεί ότι «θα κάνει μπάνιο στον Σηκουάνα ενώπιον μαρτύρων» το 1993, αλλά δεν τήρησε την υπόσχεσή του.

«Ολοι έλεγαν ότι είναι αδύνατο, αλλά εμείς το καταφέραμε», είπε σήμερα η δήμαρχος, η οποία είχε ανακοινώσει τον Ιούλιο του 2023 το άνοιγμα για το κοινό τριών περιοχών για κολύμπι το καλοκαίρι του 2025.

Η ανακοίνωση αυτή είχε γίνει με την ευκαιρία της βουτιάς που είχαν κάνει στον ποταμό οι δύο αντιδήμαρχοι Αστικής Ανάπτυξης Εμανουέλ Γκρεγκουάρ και Αθλητισμού Πιερ Ραμπαντάν. Όμως η Αλ Ινταλγκό απέφυγε τότε να τους ακολουθήσει.

In an effort to make the Seine River swimmable again, officials in Paris are working on a costly and complex cleanup effort to restore it for the 2024 Olympic Games.



