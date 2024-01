Μακελειό στο Ιράν: Πάνω από 100 νεκροί - Τρομοκρατική ενέργεια πίσω από τις εκρήξεις φιαλών υγραερίου, μεταδίδει η κρατική τηλεόραση

Σε τουλάχιστον 103 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες ανέρχεται ο προσωρινός απολογισμός των δύο εκρήξεων κοντά στον τάφο του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί κατά την τέταρτη επέτειο της δολοφονίας του σε επίθεση αμερικανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους, στις 3 Ιανουαρίου 2020, στο Ιράκ. Για τρομοκρατική ενέργεια έκανε λόγο η κρατική τηλεόραση της Τεχεράνης, επισημαίνοντας ότι εκατοντάδες άνθρωποι ήταν συγκεντρωμένοι στο σημείο και τουλάχιστον 40 τραυματίστηκαν σε ποδοπάτημα, λόγω πανικού.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Nournews ανέφερε πως «φιάλες αερίου εξερράγησαν στον δρόμο που οδηγεί στο κοιμητήριο». Τοπικός αξιωματούχος δήλωσε, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά ΜΜΕ, πως «δεν είναι ακόμη σαφές αν οι εκρήξεις προκλήθηκαν από φιάλες αερίου ή από τρομοκρατική επίθεση».

A reporter for Iran's state broadcaster now says "at least 20 people have been killed" in blasts heard near a ceremony in Kerman to mark the 4th anniversary of the US killing of Qasem Soleimani.

