Στις φλόγες δύο αεροσκάφη που συγκρούστηκαν στο αεροδρόμιο του Τόκυο – Αγωνία για τους 5 επιβαίνοντες του μικρού αεροπλάνου

Στις φλόγες παραδόθηκε ένα επιβατικό αεροσκάφος των ιαπωνικών αερογραμμών στο αεροδρόμιο Ηaneda του Τόκιο μετά από σύγκρουση με ένα μικρό αεροσκάφος κατά το στάδιο της προσγείωσης. Χάρη στις τιτάνιες προσπάθειες των μελών του πληρώματος και της πυροσβεστικής διασώθηκαν οι 367 επιβάτες της πτήσης που εκτελούσε εσωτερικό δρομολόγιο, με την αγωνία να συνεχίζεται για τα πέντε μέλη του αεροσκάφους της ακτοφυλακής που ενεπλάκη στο αεροπορικό ατύχημα.

Breaking: A Japan Airlines plane caught fire on the runway at Haneda Airport in Tokyo.

Αν και οι πρώτες πληροφορίες ήταν συγκεχυμένες ο συνολικός αριθμός των ταξιδιωτών και του πληρώματος του Airbus A-350 είναι 379 ενώ στο δεύτερο αεροπλάνο, ένα αεροσκάφος τύπου Bombardier Dash-8 επέβαιναν 6 εκ των οποίων, μέχρι στιγμής έχει διασωθεί μόνο ο πιλότος.

Βίντεο από τοπικό τηλεοπτικό σταθμό δείχνει μια μεγάλη έκρηξη πυρκαγιάς που ξέσπασε από την πλευρά ενός αεροπλάνου της Japan Airlines καθώς αυτό τροχοδρομούσε σε διάδρομο προσγείωσης.

#BREAKING: First images coming out of Japan airport showing flames pouring out of the Japan Airlines aircraft.