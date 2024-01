Όσκαρ Πιστόριους: Η αποφυλάκιση, το χρυσό... κελί και ο υπόκοσμος που διψά για εκδίκηση για τον φόνο της Ρίβα

Ο παραολυμπιονίκης Όσκαρ Πιστόριους σε λίγα 24ωρα θα αναπνεύσει καθαρό αέρα μετά από 3.108 ημέρες που έμεινε στη φυλακή για τη δολοφονία της φίλης του Ρίβα Στέενκαμπ.

Στην πραγματικότητα όμως ανταλλάσσει το κελί φυλακής με μια ζωή όχι και τόσο... ελεύθερη καθώς όπως τον προειδοποίησε η αστυνομία θα είναι νούμερο ένα στόχος των οργισμένων φίλων της αδικοχαμένης Ρίβα αλλά και του υποκόσμου της Πρετόρια.

Μάτια στην πλάτη

Πιο συγκεκριμένα διάφορες πηγές από την περιοχή, εκτιμούν ότι θα πρέπει μια ζωή να έχει μάτια και στην πλάτη, καθώς η αστυνομία του Γιοχάνεσμπουργκ έχει λάβει εδώ και καιρό πληροφορίες ότι ο υπόκοσμος της Πρετόρια τον περιμένει για να πάρει εκδίκηση για τη δολοφονία της όμορφης Ρίβα.

Πληροφορίες θέλουν τον διάσημο αθλητή να τα γνωρίζει όλα αυτά, γι’ αυτό και όταν ήταν έξω με εγγύηση απέφευγε τα παράθυρα ή τα κρατούσε ερμητικά κλειστά, ενώ εντός της φυλακής ήταν εξαιρετικά προσεχτικός την ώρα του φαγητού, καθώς είχε εκφράσει φόβους ότι υπήρχε περίπτωση κάποιος εχθρός του να επιχειρήσει να τον δηλητηριάσει. «Συνήθως έτρωγε φασόλια απευθείας από την κονσέρβα για να απομακρύνει ένα τέτοιο ενδεχόμενο», αναφέρει η ίδια πηγή στη dailymail. Μάλιστα, στο άγχος του και στην προσπάθεια του να δείχνει πιο σκληρός αποδίδεται και το γεγονός ότι έγινε μανιώδης καπνιστής.

@IAintAKillaPod Just listened to your episode about Oscar Pistorious and he’s out!



Oscar Pistorius to 'look over shoulder' as he leaves jail amid threats from underworld figures connected to victim's dad https://t.co/bW7GECk4Nd