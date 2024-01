Νότια Κορέα: Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε ο ηγέτης της αντιπολίτευσης

Ο ηγέτης της νοτιοκορεατικής αντιπολίτευσης Λι Τζε-μιουνγκ μαχαιρώθηκε στον λαιμό σήμερα καθώς μιλούσε σε δημοσιογράφος στην πόλη Μπουσάν, λιμένα στο νοτιοανατολικό τμήμα της Νότιας Κορέας, μεταδίδει το νοτιοκορεατικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Φωτογραφία του πρακτορείου εικονίζει τον 58χρονο πολιτικό πεσμένο στο έδαφος, με μαντίλι να καλύπτει το τραύμα του.

South Korean opposition leader Lee Jae-myung was stabbed during a visit in Busan.



He was conscious en route to a nearby hospital. pic.twitter.com/sL5wGCdvLY