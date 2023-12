Παναγία των Παρισίων: Κραυγές κατά του σχεδίου Μακρόν για τον... νέο ναό - Βανδαλισμό καταγγέλλουν οι πολίτες

Οι Παριζιάνοι αδημονούν για την επαναλειτουργία της Παναγίας των Παρισίων, αλλά δεν λείπουν οι αντιδράσεις από μερίδα πολιτών οι οποίοι επικρίνουν το όραμα του Μακρόν για το εμβληματικό μνημείο της πρωτεύουσας.

Χιλιάδες πολίτες υπογράφουν αίτηση αμφισβήτησης της υποστηριζόμενης από τον Μακρόν αποκατάστασης που θα προσέθετε σύγχρονο σχεδιασμό στο κτίριο, γράφει σε δημοσίευμά της η Guardian.

Το σχέδιο που υποστηρίχθηκε από τον Γάλλο πρόεδρο, Εμμανουέλ Μακρόν, για την αντικατάσταση των βιτρό παραθύρων στα παρεκκλήσια του Καθεδρικού Ναού της Παναγίας των Παρισίων με σύγχρονες δημιουργίες επικρίθηκε ως «βανδαλισμός».

Η αίτηση υπογράφηκε από περισσότερους από 120.000 ανθρώπους για τη διατήρηση των αρχικών παραθύρων. Οι επικριτές λένε ότι η αλλαγή θα καταστρέψει την αρχιτεκτονική αρμονία του ιστορικού κτιρίου που καταστράφηκε από πυρκαγιά τον Απρίλιο του 2019.

Η ιδέα για την Παναγία των Παρισίων

Κατά τη διάρκεια επίσκεψης στον καθεδρικό ναό του 13ου αιώνα αυτόν τον μήνα, ο Μακρόν ανακοίνωσε ότι τα παράθυρα σε έξι από τα επτά παρεκκλήσια στο νότιο κλίτος θα αφαιρεθούν και θα αντικατασταθούν από σύγχρονα βιτρό παράθυρα που θα επιλεγούν σε διαγωνισμό.

