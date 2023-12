Μακελειό στην Πράγα: Σκότωσε τον πατέρα του και μετά θέρισε 14 άτομα - Ύποπτος για άλλους 2 φόνους πριν από 6 μέρες

Ημέρα εθνικού πένθους κήρυξε η Τσεχία το Σάββατο, μετά τη δολοφονία 14 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 25 σε ένοπλη επίθεση σε πανεπιστήμιο της Πράγας.

Ο Πρόεδρος της χώρας, Petr Pavel, εξέφρασε τη «μεγάλη θλίψη και τον θυμό του για τις εντελώς αχρείαστες απώλειες ζωών». Ο ένοπλος, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία «εξουδετερώθηκε», πιστεύεται ότι σκότωσε επίσης τον πατέρα του και μπορεί να συνδέεται με τον θάνατο δύο ανθρώπων την περασμένη εβδομάδα.

Όπως σημειώνει το BBC για την επίθεση, πρόκειται για έναν από τους χειρότερους μαζικούς πυροβολισμούς στην πρόσφατη ευρωπαϊκή Ιστορία.

Η επίθεση ξεκίνησε την Πέμπτη, περίπου στις 15:00 τοπική ώρα (14:00 GMT), στο κτίριο της Σχολής Τεχνών του Πανεπιστημίου του Καρόλου στο κέντρο της τσεχικής πρωτεύουσας. Ο ένοπλος άνοιξε πυρ στους διαδρόμους και στις αίθουσες διδασκαλίας του κτιρίου, σκοτώνοντας τυχαία, ενώ το προσωπικό και οι μαθητές χρησιμοποιούσαν έπιπλα για να κλειστούν στις αίθουσες.

Σε δραματικά βίντεο που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται άνθρωποι να πηδούν από παράθυρα για να σωθούν. Στο μεταξύ ακούγονται πυροβολισμοί.

