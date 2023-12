Μακελειό στην Πράγα: Για «φρικτή προμελετημένη πράξη» κάνουν λόγο οι αρχές – Τουλάχιστον 15 νεκροί

Περισσότεροι από 15 άνθρωποι έπεσαν νεκροί μετά τους πυροβολισμούς στο πανεπιστήμιο του Καρόλου στο κέντρο της Πράγας. Δράστης του μακελειού είναι ένας 24χρονος φοιτητής, με το όνομα David Kozak. Πριν σκορπίσει τον θάνατο στο πανεπιστήμιο, είχε πιθανόν σκοτώσει και τον πατέρα του. Σύμφωνα με τον απολογισμό της αστυνομίας, έχουν καταγραφεί 15 νεκροί και 24 τραυματίες, 9 από τους οποίους νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι αρχές αναζητούσαν τον δράστη πριν προκαλέσει το μακελειό στο πανεπιστήμιο. Κάνουν λόγο για «φρικτή προμελετημένη πράξη». Ο 24χρονος φεύγοντας από το χωριό του, που απέχει 21 χιλιόμετρα από την πόλη, είπε ότι ήθελε να αυτοκτονήσει. Παράλληλα, οι αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο πανεπιστήμιο και εκκένωσαν το κτήριο της Σχολής Καλών Τεχνών όπου φοιτοούσε και στο σπίτι του νεαρού όπου εντόπισαν νεκρό τον πατέρα του. Ωστόσο, λίγα λεπτά αργότερα, πυροβολισμοί ακούστηκαν από διπλανό κτήριο και ακολούθηκαν οι σκηνές χάους και πανικού.

Εξετάζεται αν πρόκειται για αυτοκτονία ή αν ο 24χρονος μακελάρης έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικού.

Στο προφίλ του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης φέρεται ότι ήθελε να αυτοκτονήσει, ενώ έγραφε ότι τον ενέπνεε πρόσφατη πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση που έλαβε χώρα στη Ρωσία.

Οι πυροβολισμοί δεν συνδέονται με τη διεθνή τρομοκρατία, διευκρίνισε ο Τσέχος υπουργός Εσωτερικών, Βιτ Ρακούσαν.

Η φωτογραφία του δράστη:

Έλληνας καθηγητής από την Πράγα στην ΕΡΤ: Δίδασκα τη στιγμή των πυροβολισμών – Είμαστε όλοι σε σοκ

Για τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν μίλησε στην ΕΡΤ ο επίκουρος καθηγητής του Ινστιτούτου Ελληνικών και Λατινικών, Κώστας Τσίβος.

«Την ώρα που έγινε το συμβάν εγώ δίδασκα στο κτήριο της πρυτανείας το οποίο απέχει 500 μέτρα από το κυρίως κτήριο της φιλοσοφικής σχολής. (…) Τώρα προσπαθούμε να συλλέξουμε πληροφορίες για το ποιοι συγκαταλέγονται στα θύματα. (…) Είμαστε όλοι σε κατάσταση σοκ, δεν υπάρχει προηγούμενο (περιστατικό) στα ακαδημαϊκά χρονικά της χώρας», τόνισε ο κ. Τσίβος.

«Είπαμε στους φοιτητές να πάρουν τηλέφωνο τους δικούς τους για να ενημερώσουν ότι είναι καλά στην υγεία τους» συνέχισε, ενώ υπογράμμισε: «Καταλαβαίνω την αγωνία σας. Στους εκατοντάδες φοιτητές στο πρόγραμμα Εράσμους υπάρχουν κάποιοι Έλληνες αλλά θεωρώ μάλλον απίθανο (να τους έχει συμβεί κάτι) γιατί η επίθεση αυτή εκδηλώθηκε στον 4ο όροφο της σχολής, που έχουν την έδρα τους οι διοικητικές υπηρεσίες».

Το χρονικό της επίθεσης

Η τσεχική αστυνομία ανακοίνωσε στο Twitter, ότι λίγο μετά τις 15:00 τοπική ώρα (16:00 ώρα Ελλάδας) κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της για ένα περιστατικό που συνέβη σε εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Πλατεία Γιαν Πάλαχ της τσεχικής πρωτεύουσας. Αργότερα είπε ότι αστυνομικές δυνάμεις εξουδετέρωσαν τον δράστη.

«Όλο το κτίριο εκκενώνεται αυτήν τη στιγμή και υπάρχουν πολυάριθμοι νεκροί και δεκάδες τραυματίες στο σημείο», ανέφερε η αστυνομία.

Ο υπουργός Εσωτερικών Βιτ Ρακούσαν δήλωσε στη κρατική τηλεόραση ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία κανενός άλλου ενόπλου δράστη και κάλεσε τους ανθρώπους να ακολουθήσουν τις οδηγίες της αστυνομίας.

Ένα email προς το προσωπικό της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου του Καρόλου ανέφερε ότι ένας ένοπλος δράστης βρισκόταν σε ένα από τα κτίριά του Πανεπιστημίου. Η διοίκηση του Πανεπιστημίου καλούσε το προσωπικό να «μην μετακινηθεί». «Μην πάτε πουθενά, αν είστε στα γραφεία, κλειδώστε τα και τοποθετήστε έπιπλα μπροστά στην πόρτα, σβήστε τα φώτα», ανέφερε το email.

Η αστυνομία απέκλεισε το σημείο και ζήτησε από τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Σοκαρισμένη η διεθνής κοινότητα

Ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων της πολύνεκρης επίθεσης στην Πράγα και ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες, εύχεται ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος.

Σε ανάρτηση του το βράδυ της Πέμπτης στην Πλατφόρμα «Χ», ο κ. Κόμπος δηλώνει συγκλονισμένος από τους τρομερούς πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο Καρόλου στην Πράγα.

Deeply shocked by the terrible shooting at Charles University in #Prague . Heartfelt condolences to the families of the victims. Speedy recovery to the injured. @JanLipavsky @CyprusInCZ

«Συντετριμμένος» δήλωσε πως είναι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τους πυροβολισμούς στη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου του Καρόλου στην Πράγα.

«Είμαι συντετριμμένος από την είδηση της φρικτής επίθεσης στην Πράγα. Εκ μέρους του ελληνικού λαού, εκφράζω τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων και τις ευχές μας για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Οι σκέψεις μας είναι με το λαό της Τσεχίας», έγραψε ο Πρωθυπουργός στο “Χ”.

Devastated by the news of the atrocious attack in Prague. On behalf of the Greek people, I extend our deepest condolences to the families and loved ones of the victims, and our wishes for a speedy recovery to those injured. Our thoughts are with the people of Czechia.

«Συγκλονισμένοι από την παράλογη βία των πυροβολισμών που στοίχισαν πολλές ζωές σήμερα στην Πράγα. Εκφράζω τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων και στον τσεχικό λαό στο σύνολό του. Στεκόμαστε και θρηνούμε μαζί σας» ανέφερε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με ανάρτησή της στο Χ.

Shocked by the senseless violence of the shooting that claimed several lives today in Prague.

I express my deepest condolences to the families of the victims and to the Czech people as a whole.

We stand and mourn with you.