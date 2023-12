Αυτός είναι ο δράστης του μακελειού στην Πράγα - «Πάντα ήθελα να σκοτώνω»

Δεκαπέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την επίθεση ενόπλου που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου, στο κέντρο της Πράγας, ανέφεραν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Στους νεκρούς συγκαταλέγεται και ο δράστης της επίθεσης ο οποίος, σύμφωνα με αναφορές, αυτοπυροβολήθηκε όταν αυτοκίνητα της αστυνομίας έφτασαν στο σημείο.

Ο δράστης φέρεται να είναι ο 24χρονος φοιτητής David Kozak.

Σε μια προσπάθεια να γλιτώσουν από τα πυρά, μερικοί φοιτητές σκαρφάλωσαν από τα παράθυρα και κάθισαν στην προεξοχή, ωστόσο ένα από τα κορίτσια δεν μπορούσε να κρατηθεί και έπεσε, με αποτέλεσμα να γίνει το τέταρτο θύμα της επίθεσης, όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα.

Επίσης, πάνω από 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 9 σοβαρά, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης.

«Πάντα ήθελα να σκοτώνω»

Σε ένα μήνυμα που έχει κυκλοφορήσει στα μέσα της Τσεχίας, ο δράστης φέρεται να είχε προαναγγείλει την επίθεση σε εκπαιδευτικό ίδρυμα. «Θέλω να κάνω επίθεση σε σχολείο και πιθανόν να αυτοκτονήσω. Η Alina Afanaskina με βοήθησε. Πάντα ήθελα να σκοτώνω, νόμιζα θα γίνω μανιακός στο μέλλον. Ήταν πιο επικερδές να κάνω μαζική επίθεση από κατά συρροήν. Κάθισα, περίμενα, ονειρεύτηκα» φέρεται να είχε γράψει μεταξύ άλλων.

Σημειώνεται πως η Alina στην οποία αναφέρεται, είναι η 14χρονη δράστις που στις 7 Δεκεμβρίου 2023 επιτέθηκε και πυροβόλησε σε σχολείο στο Bryansk της Ρωσίας όπου δύο μαθητές σκοτώθηκαν και άλλοι 5 τραυματίστηκαν πριν αυτοκτονήσει η ένοπλη.

At least 11 people killed and 25 injured in #Prague, Czech Republic.

A gunman opened fire (seen in photo) at students in Charles University's Faculty of Arts in downtown.



Police has identified the man as a 24 year old student. Motive not known yet. #PragueShooting pic.twitter.com/tS1qnRAGR6