Νεκροί και τραυματίες στο Πανεπιστήμιο τής Πράγας - Πυροβολισμοί στη Σχολή Καλών Τεχνών

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης σε κεντρικό σημείο της Πράγας, όταν σημειώθηκαν πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο, που είχαν ως αποτέλεσμα πολλούς θανάτους και τραυματισμούς.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή της ότι ο δράστης έχει «εξουδετερωθεί» και ότι στο περιστατικό σκοτώθηκαν πολλοί άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες άλλοι.

Σε βίντεο που δημοσίευσαν ΜΜΕ και πολίτες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνονται σκηνές πανικού, με κόσμο να τρέχει τρομοκρατημένος για να φύγει από το σημείο, στην παλιά πόλη της Πράγας.

Σε άλλα βίντεο και φωτογραφίες φαίνονται άνθρωποι να βγαίνουν από το κτίριο με τα χέρια τους σηκωμένα ψηλά.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι εξουδετέρωσε τον δράστη που πυροβόλησε στο κτίριο της Σχολής Τεχνών του Πανεπιστημίου του Καρόλου στο κέντρο της Πράγας. Σύμφωνα με την ίδια, υπάρχουν αρκετοί νεκροί και δεκάδες τραυματίες επί τόπου, ολόκληρο το κτίριο στην πλατεία Γιαν Παλάχ εκκενώνεται και η γύρω περιοχή είναι κλειστή.

Δεν είναι γνωστά, για την ώρα, τα κίνητρα του δράστη, ούτε οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό. Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν έναν άνδρα να στέκεται πάνω σε οροφή κρατώντας όπλο ενώ σε αρκετά βίντεο ακούγονται πυροβολισμοί, χωρίς να φαίνεται τι ακριβώς συμβαίνει.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, που επικαλούνται δήλωση του δημάρχου της Πράγας, ο δράστης έπεσε στο κενό από οροφή και σκοτώθηκε. Η πληροφορία αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα. Σύμφωνα με μάρτυρα που βρισκόταν μέσα στο κτίριο ο ύποπτος για τους πυροβολισμούς περπατούσε στο περβάζι.

Οι Αρχές έσπευσαν στην πλατεία Γιάν Παλάχ, σε κεντρικότατη συνοικία της Πράγας, πολύ κοντά στη Σχολή Καλών Τεχνών και σε παλιό εβραϊκό κοιμητήριο. Αποκλείστηκε αμέσως ολόκληρη η περιοχή, το κτίριο της Σχολής εκκενώθηκε και η αστυνομία κάλεσε τους πολίτες να απομακρυνθούν από το σημείο και να κλειστούν στα σπίτια τους.

Σε φωτογραφίες που ανέβηκαν στο Χ φαίνονται φοιτητές να βρίσκονται στο πρεβάζι στέγης κτιρίου προκειμένου να γλιτώσουν από τον δράστη.

