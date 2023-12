Έκρηξη ηφαιστείου στην Ισλανδία: Σε κατάσταση συναγερμού το Ρέικιαβικ - Γιατί ανησυχούν οι ειδικοί

Όταν, το 1883, εξερράγη το ηφαίστειο Κρακατόα στην Ινδονησία, ο ήχος της έκρηξης ήταν τόσο δυνατός (στα 180 ντεσιμπέλ, ο δυνατότερος που έχει καταγραφεί στη Γη) που ακούστηκε 4.800 χιλιόμετρα μακριά, σαν κανονιοβολισμός. Έσπασε τύμπανα ανθρώπων που βρίσκονταν 160 χιλιόμετρα μακριά. Ο ήχος έκανε τον γύρο της γης τέσσερις φορές. Στη δύση του 2023, η έκρηξη του ηφαιστείου στο Γκρίνταβικ της Ισλανδίας, ακούστηκε «σαν να κόπηκε η γη στα δύο», όπως περιγράφουν οι επιστήμονες.

Με τη γη να μη σταματάει να δονείται, καθώς χθες καταγράφηκαν περισσότεροι από 300 σεισμοί στην περιοχή του ηφαιστείου, πίδακες λάβας και καπνού εκτοξεύθηκαν σε ύψος που έφτανε τα 500 μέτρα και, αφού η πόλη του Γκρίνταβικ που βρισκόταν πάνω από τα «ποτάμια» του ηφαιστείου έχει εκκενωθεί, οι επιστήμονες τώρα στρέφουν την προσοχή τους στην ένταση και τη χρονική έκταση του ηφαιστείου.

Νωρίτερα, ωστόσο, σήμερα το πρωί, η πρωτεύουσα της Ισλανδίας, Ρέικιαβικ, βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού. Η πόλη μπορεί να μην κινδεύει από το μάγμα του ηφαιστείου, κινδυνεύουν όμως οι κάτοικοί της από τις τεράστιες ποσότητες τοξικών αερίων που εκλύει. Η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας ανακοίνωσε ότι ένα μέρος των -τοξικών- κανών μπορεί να φτάσει σήμερα στο Ρέικιαβικ (βρίσκεται σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων από το ηφαίστειο), θέτωντας τις Αρχές σε κατάσταση ετοιμότητας.

Πίσω στο Ρίγκαβικ, τώρα, οι αξιωματούχοι δηλώνουν ότι το ξέσπασμα του ηφαιστείου Σουντνούκαγκιγκαρ που έδωσε τα πρώτα σημάδια ότι πρόκειται να εκραγεί τον Οκτώβριο αλλά συσσώρευε ενέργεια εδώ και περίπου έναν χρόνο, ίσως να μην έχει ακόμα κορυφωθεί. Παρά το γεγονός ότι η έκρηξη δείχνει σημάδια ύφεσης, η επικεφαλής του Τμήματος Φυσικών Κινδύνων της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Ισλανδίας, Κριστίν Γιονστντότιρ, λέει ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι το άνοιγμα νέων ρωγμών. Οι τοπικές αρχές έχουν εκδώσει χάρτη εκτίμησης κινδύνου, βάσει του οποίου το Γκρίνταβικ κινδυνεύει, αλλά για τις επόμενες μέρες δεν θα καλυφθεί από ποτάμια λάβας. Αναμένεται ωστόσο να ανοίξουν νέες ρωγμές, μέσα από τις οποίες θα εκτοξευθεί λάβα και τοξικά αέρια.

Despite the power of Iceland's Reykjanes eruption decreasing, nature still put on a show. The 2-and-a-half-mile-long fissure continues to spew lava. But officials say that homes in the evacuated town of Grindavik would be safe https://t.co/LMmcFe9ai9 pic.twitter.com/iI0FXb6cAa