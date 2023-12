Βρετανία: Ο Άλεξ Μπάτι που είχε εξαφανιστεί πριν από έξι χρόνια και βρέθηκε στη Γαλλία επανασυνδέθηκε με τη γιαγιά του

Ο Άλεξ Μπάτι,ο Βρετανός έφηβος που βρέθηκε αυτήν την εβδομάδα στη νότια Γαλλία μετά την εξαφάνισή του πριν από έξι χρόνια, επέστρεψε χθες, Σάββατο, στη Βρετανία, ανακοίνωσε η βρετανική αστυνομία, η οποία θέλει τώρα να αποσαφηνίσει τις συνθήκες της εξαφάνισής του και να εργαστεί για την “επανένταξή του στην κοινωνία”.

Το αγόρι που έφυγε από πνευματική κοινότητα στα Πυρηναία, είχε εξαφανιστεί το 2017 σε ηλικία 11 ετών κατά τη διάρκεια διακοπών με την μητέρα του και τον παππού του στη Μάλαγα, στην Ισπανία.

Η αστυνομία του Μάντσεστερ ανακοίνωσε ότι ο έφηβος συναντήθηκε με συγγενικό του πρόσωπο μαζί με τους αστυνομικούς που τον συνόδευσαν στο ταξίδι της επιστροφής του στη Βρετανία.

Missing teenager, Alex Batty, now 17, has safely returned to the UK, after being located safe and well earlier this week in France.



