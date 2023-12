Αιφνιδίασε ο Σαρλ Μισέλ: Η ΕΕ αρχίζει τις διαπραγματεύσεις για την ένταξη Ουκρανίας και Μολδαβίας

Την αιφνιδιαστική ανακοίνωση έκανε στα social media ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες. Αυτό σημαίνει ότι προσπεράστηκε το εμπόδιο του βέτο με το οποίο απειλούσε ο Βίκτορ Όρμπαν, πρωθυπουργός της Ουγγαρίας.

Καθεστώς υποψηφιότητας, ανακοίνωσε ο κ. Μισέλ, χορηγήθηκε από το Συμβούλιο στη Γεωργία, ενώ οι διαπραγματεύσεις με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη θα ξεκινήσουν όταν επιτευχθεί ο απαραίτητος βαθμός συμμόρφωσης με τα κριτήρια ένταξης στην ΕΕ.

Στην ανάρτησή του ο Σαρλ Μισέλ έγραψε:

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία και τη Μολδαβία.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χορήγησε καθεστώς υποψήφιας χώρας στη Γεωργία. Η ΕΕ θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη μόλις επιτευχθεί απαραίτητος βαθμός συμμόρφωσης με τα κριτήρια ένταξης και έχει καλέσει την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση έως τον Μάρτιο με σκοπό τη λήψη μιας τέτοιας απόφασης.

Ένα σαφές μήνυμα ελπίδας για τους λαούς τους και για την ήπειρό μας».

The #EUCO decision to open EU accession negotiations with Ukraine and Moldova has been adopted.



I thank everyone who worked for this to happen and everyone who helped. I congratulate every Ukrainian on this day.



I also congratulate Moldova and personally @SanduMaiamd.…